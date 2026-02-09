Одеса: з'явилися перші кадри з наслідками атаки

На місцях влучань працюють екстрені служби

Місцеві канали на моніторингові пабліки опублікували кадри з наслідками ворожого обстрілу Одеси. На кадрах видно масштабні пожежі, пошкоджені будівлі та потрощені автомобілі, пише «Главком».

За словами очільника Одеської МВА Сергія Лисака, пошкоджено житлові будинки та комунікації: сталася пожежа на даху багатоповерхівки, пошкоджено газопровід, загорілися автомобілі й нежитлова споруда.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що дані про постраждалих уточнюються. На місцях працюють екстрені служби.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 8 лютого, Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Унаслідок удару виникла пожежа на промисловому підприємстві.

Також повідомлялось, що унаслідок нічного ворожого обстрілу у ніч проти 4 лютого в Одесі пошкоджено понад 20 житлових будинків, два дитячих садки та одну школу. Постраждали двоє людей, яким було надано медичну допомогу на місці.

