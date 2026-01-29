Головна Одеса Новини
Одеса: на промисловому об'єкті спалахнула пожежа після атаки РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Одеса: на промисловому об’єкті спалахнула пожежа після атаки РФ
Унаслідок ворожого удару ніхто не постраждав
фото: ДСНС

Ворог пошкодив складські та виробничі будівлі

Російська Федерація уночі 29 січня атакувала Одесу ударними безпілотниками Внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа на промисловому об’єкті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

За словами чиновника, російські терористи пошкодили складські та виробничі будівлі, а також вантажні автомобілі. Загиблих та постраждалих немає. «Всі спеціальні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки», – написав він.

Одеса: на промисловому об’єкті спалахнула пожежа після атаки РФ фото 1
Одеса: на промисловому об’єкті спалахнула пожежа після атаки РФ фото 2
Наслідки ворожого удару по місту
Наслідки ворожого удару по місту
фото: ДСНС

Раніше повідомлялося, що окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки було пошкоджено обʼєкт інфраструктури.

Також у ніч на 28 січня російська армія атакувала порт «Південний» в Одеській області. Унаслідок удару пошкоджено об’єкти виробничої та залізничної інфраструктури.

Раніше стало відомо, що російські війська атакували Свято-Успенський чоловічий монастир. Окупанти влучили в молочний цех та господарський двір монастиря.

До слова, унаслідок обстрілу Запорізького району загинуло троє людей, ще троє – поранено. Пошкоджено сім приватних будинків, один – знищено. Рятувальники ліквідували пожежу житлового будинку 100 кв. м та загоряння газової труби.

Теги: ДСНС Одеса обстріл

