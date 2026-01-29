Одеса: на промисловому об’єкті спалахнула пожежа після атаки РФ
Ворог пошкодив складські та виробничі будівлі
Російська Федерація уночі 29 січня атакувала Одесу ударними безпілотниками Внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа на промисловому об’єкті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.
За словами чиновника, російські терористи пошкодили складські та виробничі будівлі, а також вантажні автомобілі. Загиблих та постраждалих немає. «Всі спеціальні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки», – написав він.
Раніше повідомлялося, що окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки було пошкоджено обʼєкт інфраструктури.
Також у ніч на 28 січня російська армія атакувала порт «Південний» в Одеській області. Унаслідок удару пошкоджено об’єкти виробничої та залізничної інфраструктури.
Раніше стало відомо, що російські війська атакували Свято-Успенський чоловічий монастир. Окупанти влучили в молочний цех та господарський двір монастиря.
До слова, унаслідок обстрілу Запорізького району загинуло троє людей, ще троє – поранено. Пошкоджено сім приватних будинків, один – знищено. Рятувальники ліквідували пожежу житлового будинку 100 кв. м та загоряння газової труби.
