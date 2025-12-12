Одеса. Працівники ТЦК побили звільненого з полону морпіха – розпочато розслідування

У ТЦК запевнили, що реакція на подію відбулася ще до того, як вона отримала розголос у ЗМІ

Одеський обласний ТЦК та СП розпочав службове розслідування після інциденту, що стався 4 грудня 2025 року в Одесі, пише «Главком».

За повідомленням громадської організації «Захист держави. Одеса», група співробітників Пересипського районного ТЦК силоміць намагалася мобілізувати військовослужбовця Романа Покидька, який нещодавно повернувся з російського полону і проходив реабілітацію в місті.

Повідомляється, що після того, як Покидько показав всі необхідні документи, його насильно заштовхали до службового авто, застосували сльозогінний газ і побили. Після цього військовослужбовця викинули з автомобіля під час руху.

Інцидент викликав обурення в суспільстві, і в ТЦК запевнили, що реакція на подію відбулася ще до того, як вона отримала розголос у ЗМІ. «Реакція на подію відбулася до моменту її розголосу в інформаційному просторі», – зазначили у пресслужбі Одеського ТЦК.

У ТЦК наголосили, що якщо під час слідства буде доведено перевищення повноважень або протиправні дії з боку військовослужбовців, вони понесуть відповідальність згідно з законом.

Наразі Роман Покидько проходить медичне обстеження в лікарні. Організація «Захист держави. Одеса» вимагає об'єктивного та справедливого розслідування і закликає дочекатися офіційних результатів слідства.