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    На Одещині дитині відірвало руку у маслобійній машині: зараз хлопчик в лікарні

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    Рятувальники забезпечили супровід медичного спецтранспорту з дитиною до обласного центру&nbsp; - На Одещині дитині відірвало руку у маслобійній машині: зараз хлопчик в лікарні
    Рятувальники забезпечили супровід медичного спецтранспорту з дитиною до обласного центру 
    фото: фото з відкритих джерел

    Нещастя сталося в багатодітній родині вчителя трудового навчання.

    До Одеської обласної дитячої лікарні госпіталізували 11-річного хлопчика, якому в маслобійній машині відірвало руку.

    Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, інцидент стався в «пік» негоди, коли в регіоні була сильна заметіль, снігопад і поривчастий вітер.

    Зокрема, в селі Старі Трояни (Суворовська ОТГ) 11-річний хлопчик через необережність засунув руку в маслоробну машину.

    «В результаті сталася травматична ампутація кінцівки. Нам надійшло повідомлення зі швидкої допомоги про те, що потрібна допомога в транспортуванні потерпілого до Одеси з міста Татарбунари, до якого хлопчика з села зміг доставити батько», – розповіли в прес-службі.

    Зазначається, що рятувальники забезпечили супровід медичного спецтранспорту з дитиною до обласного центру (відстань більш як 150 км), спецтехніка ДСНС розчищала складні ділянки дороги. «Зараз дитина в лікарні. На жаль, руку врятувати їй медики не змогли. Стан наразі оцінюється як задовільний», – розповіли в управлінні.

    Як повідомили в соціальних мережах жителі с. Старі Трояни, нещастя сталося в багатодітній родині вчителя трудового навчання.

    За даними місцевих жителів, через снігопад село виявилося відрізаним від інших населених пунктів. Хлопчика вивозили на тракторі, який пробивався через снігові замети. Назустріч йому з Татарбунарів виїхав автомобіль швидкої допомоги, який доставив дитину в районну лікарню. Після надання першої допомоги почалася «операція» з транспортування до Одеси.

    Потерпілого прооперовано. На його відновлення необхідно багато коштів, збирання яких почали односельці.

    Нагадаємо, в Одесі люди опинилися в пастці, після обвалу сходів у будинку.

    Теги: трагедія діти Одеса
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