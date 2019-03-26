Мобільні поліклініки обстежили майже 30 тисяч жителів Одещини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Протягом першої хвилі мобільні поліклініки обстежили у 1,5 рази більше пацієнтів

Майже 30 тисяч жителів Одеської області пройшли безкоштовні обстеження у період першої хвилі медичного проекту «Мобільна поліклініка». Бригади лікарів відвідали 75 населених пунктів регіону у період з грудня до березня. Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов.

«За три місяці проїхали всі райони області, обстежили майже 30 тисяч пацієнтів – навіть у далеких селах. Неймовірно вдячний лікарям за роботу «в полі»! Відпрацювали на 200%! А головне – ми побачили, наскільки цей проект важливий для людей», — заявив Максим Степанов.

Протягом першої хвилі мобільні поліклініки обстежили у 1,5 рази більше пацієнтів, ніж планувалося спочатку. До визначеного складу бригад (кардіолог, офтальмолог, гінеколог, мамолог, ендокринолог, спеціаліст УЗД) за потреби додавали інших спеціалістів.

Наприклад, у Нових Білярах працювали пульманологи, а у Великій Михайлівці мешканці звернули увагу на необхідність профілактичних оглядів дітей. Тож потім у бригадах працювали дитячі хірурги, дерматологи, стоматологи. Таким чином, у багатьох районах огляди були подвійні: для дорослих – у мобільних поліклініках, для дітей – за місцем навчання.

Як свідчить статистика, найбільше мешканців були обстежені в Арцизькому, Кілійському та Ізмаїльському районах.

Упродовж роботи мобільних поліклінік лікарі встановили 3123 діагнози і направили пацієнтів на лікування, зробили 1800 мамографій і майже 3500 ультразвукових досліджень.

Отже мета проекту «Мобільна поліклініка» – наблизити медицину до віддалених сіл і виявити найбільш поширені захворювання на ранніх стадіях –була досягнута. Цьому, зокрема, сприяло і залучення технологій телемедицини.

Проект є системним і розрахований щонайменше на рік. Відтак наступна хвиля оглядів знову охопить всі райони, але вже інші населені пункти.

Нагадаємо, проект «Мобільна поліклініка» розпочався у грудні 2018 року за ініціативи голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова. Проект є частиною реформи сільської медицини, старт якій дав Президент Петро Порошенко.