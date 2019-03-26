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    Мобільні поліклініки обстежили майже 30 тисяч жителів Одещини

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    Мобільні поліклініки обстежили майже 30 тисяч жителів Одещини

    Протягом першої хвилі мобільні поліклініки обстежили у 1,5 рази більше пацієнтів

    Майже 30 тисяч жителів Одеської області пройшли безкоштовні обстеження у період першої хвилі медичного проекту «Мобільна поліклініка». Бригади лікарів відвідали 75 населених пунктів регіону у період з грудня до березня. Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов.

    «За три місяці проїхали всі райони області, обстежили майже 30 тисяч пацієнтів – навіть у далеких селах. Неймовірно вдячний лікарям за роботу «в полі»! Відпрацювали на 200%! А головне – ми побачили, наскільки цей проект важливий для людей», — заявив Максим Степанов.

    Протягом першої хвилі мобільні поліклініки обстежили у 1,5 рази більше пацієнтів, ніж планувалося спочатку. До визначеного складу бригад (кардіолог, офтальмолог, гінеколог, мамолог, ендокринолог, спеціаліст УЗД) за потреби додавали інших спеціалістів.

    Наприклад, у Нових Білярах працювали пульманологи, а у Великій Михайлівці мешканці звернули увагу на необхідність профілактичних оглядів дітей. Тож потім у бригадах працювали дитячі хірурги, дерматологи, стоматологи. Таким чином, у багатьох районах огляди були подвійні: для дорослих – у мобільних поліклініках, для дітей – за місцем навчання.

    Як свідчить статистика, найбільше мешканців були обстежені в Арцизькому, Кілійському та Ізмаїльському районах.

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    Мобільні поліклініки обстежили майже 30 тисяч жителів Одещини
    Мобільні поліклініки обстежили майже 30 тисяч жителів Одещини
    Мобільні поліклініки обстежили майже 30 тисяч жителів Одещини
    Мобільні поліклініки обстежили майже 30 тисяч жителів Одещини
    Мобільні поліклініки обстежили майже 30 тисяч жителів Одещини
    Мобільні поліклініки обстежили майже 30 тисяч жителів Одещини
    Мобільні поліклініки обстежили майже 30 тисяч жителів Одещини
    Мобільні поліклініки обстежили майже 30 тисяч жителів Одещини
    Мобільні поліклініки обстежили майже 30 тисяч жителів Одещини

    Упродовж роботи мобільних поліклінік лікарі встановили 3123 діагнози і направили пацієнтів на лікування, зробили 1800 мамографій і майже 3500 ультразвукових досліджень.

    Отже мета проекту «Мобільна поліклініка» – наблизити медицину до віддалених сіл і виявити найбільш поширені захворювання на ранніх стадіях –була досягнута. Цьому, зокрема, сприяло і залучення технологій телемедицини.

    Проект є системним і розрахований щонайменше на рік. Відтак наступна хвиля оглядів знову охопить всі райони, але вже інші населені пункти.

    Нагадаємо, проект «Мобільна поліклініка» розпочався у грудні 2018 року за ініціативи голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова. Проект є частиною реформи сільської медицини, старт якій дав Президент Петро Порошенко.

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    Петро Порошенко медицина Одещина Максим Степанов
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