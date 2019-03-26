Міст біля метро «Дарниця» закриють через загрозу обвалу



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Трал, на якому перевозився гусеничний кран, пошкодив балку шляхопроводу Фото: Київавтодор

Дорожники проведуть обстеження прогонової будови шляхопроводу після пошкодження в результаті ДТП

У зв’язку з необхідністю проведення після ДТП додаткового обстеження прогонової будови шляхопроводу на перетині вул. Будівельників з Броварським проспектом біля станції метро «Дарниця» 27 березня з 01:00 до 01:20 буде перекритий рух автомобільного транспорту по шляхопроводу в обох напрямках. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

Крім того, 27 березня з 00:00 до 03:00 буде частково обмежено рух автотранспорту по Броварському проспекту в напрямку станції метро «Чернігівська».

«Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з необхідністю проведення обстеження штучної споруди.

Нагадаємо, 19 березня внаслiдок недбалостi водiя вантажiвки було пошкоджено балку прогової будови шляхопроводу на перетинi Броварського проспекту та вул. Будiвельникiв.

Водiй трала, на якому перевозився гусеничний кран RDK-25, не врахувавши габарити штучної споруди, пошкодив балку №4 у другому прогонi шляхопроводу. Балка пошкоджена з втратою несучої здатності.

Було прийнято рішення про закриття правої смуги руху по мосту в напрямку б-ру Верховної Ради та проведення випробування i обстеження спеціалізованою лабораторією.