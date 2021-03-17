Одеська область опинилась у новій зоні карантину

Загалом в помаранчевій зоні наразі окрім Одеської області 15 регіонів та Київ

Міністерство охорони здоров'я оновило поділ карантинних зон в країні станом на 17 березня, згідно якому Одеська область віднесена до помаранчеової зони.

Про це повідомили у пресслужбі міністерства.

Загалом в помаранчевій зоні наразі окрім Одеської області 15 регіонів та Київ:

Вінницька,

Волинська,

Донецька,

Запорозька,

Київська,

Луганська,

Львівська,

Миколаївська,

Полтавська,

Сумська,

Тернопільська,

Херсонська,

Хмельницька,

Черкаська,

Чернігівська.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я зафіксувало в Одеській області новий антирекорд із захворювання на Covid-19 з початку року – 883 випадки за добу 16 березня.

Міністерство охорони здоров'я повідомило про 264 летальних випадки Covid-19 в Україні за добу 15 березня і 20 з них – мешканці Одеської області.

Міністерство охорони здоров'я повідомляє про 92 тисячі 264 випадки Covid-19, зареєстрованих в Одеській області з початку пандемії, 407 з яких за добу 14 березня. Зазначимо, що в інформації міністерства не було даних про летальні випадки в регіоні за добу так само як і даних про одужання.