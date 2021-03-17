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    Одеська область опинилась у новій зоні карантину

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    Міністерство охорони здоров'я зафіксувало в Одеській області новий антирекорд із захворювання на коронавірус - Одеська область опинилась у новій зоні карантину
    Міністерство охорони здоров'я зафіксувало в Одеській області новий антирекорд із захворювання на коронавірус
    фото: news.dtkt.ua

    Загалом в помаранчевій зоні наразі окрім Одеської області 15 регіонів та Київ

    Міністерство охорони здоров'я оновило поділ карантинних зон в країні станом на 17 березня, згідно якому Одеська область віднесена до помаранчеової зони.

    Про це повідомили у пресслужбі міністерства.

    Загалом в помаранчевій зоні наразі окрім Одеської області 15 регіонів та Київ:

    Вінницька,

    Волинська,

    Донецька,

    Запорозька,

    Київська,

    Луганська,

    Львівська,

    Миколаївська,

    Полтавська,

    Сумська,

    Тернопільська,

    Херсонська,

    Хмельницька,

    Черкаська,

    Чернігівська.

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я зафіксувало в Одеській області новий антирекорд із захворювання на Covid-19 з початку року – 883 випадки за добу 16 березня.

    Міністерство охорони здоров'я повідомило про 264 летальних випадки Covid-19 в Україні за добу 15 березня і 20 з них – мешканці Одеської області.

    Міністерство охорони здоров'я повідомляє про 92 тисячі 264 випадки Covid-19, зареєстрованих в Одеській області з початку пандемії, 407 з яких за добу 14 березня. Зазначимо, що в інформації міністерства не було даних про летальні випадки в регіоні за добу так само як і даних про одужання.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я Одещина коронавірус
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