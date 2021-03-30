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    ДТП в Одесі: в лікарню потрапив 29-річний водій

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    Подробиці події з'ясує слідство - ДТП в Одесі: в лікарню потрапив 29-річний водій
    Подробиці події з'ясує слідство
    фото: pravda.com.ua

    Чоловік виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся з припаркованим автомобілем Volkswagen

    В Одесі, 29 березня, близько 23:30 години на вулиці Пушкінській зіштовхнулися автівки.

    Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції в Одесі.

    Так, за кермом автівки Mitsubishi сидів 29-річний водій. Він рухався вулицею Пушкінська, проте не вибрав безпечну швидкість й не впорався з керуванням. Через це виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся з припаркованим автомобілем Volkswagen. Водія автомобіля Mitsubishi доставили до лікарні. Подробиці події з'ясує слідство.

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    ДТП в Одесі: в лікарню потрапив 29-річний водій
    ДТП в Одесі: в лікарню потрапив 29-річний водій

    Тим часом, у Києві на вулиці Олени Теліги ввечері 28 березня сталася ДТП за участю мотоцикла й автомобіля патрульної поліції.

    Зазначають, що мотоцикліст дістав перелом руки, його госпіталізували. «Попередньо поліцейські почали гонитву за порушником на смузі громадського транспорту, підрізавши водночас мотоцикл», – ідеться в повідомленні.

    Теги: ДТП Одеса аварія
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