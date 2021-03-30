ДТП в Одесі: в лікарню потрапив 29-річний водій

Чоловік виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся з припаркованим автомобілем Volkswagen

В Одесі, 29 березня, близько 23:30 години на вулиці Пушкінській зіштовхнулися автівки.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції в Одесі.

Так, за кермом автівки Mitsubishi сидів 29-річний водій. Він рухався вулицею Пушкінська, проте не вибрав безпечну швидкість й не впорався з керуванням. Через це виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся з припаркованим автомобілем Volkswagen. Водія автомобіля Mitsubishi доставили до лікарні. Подробиці події з'ясує слідство.

Тим часом, у Києві на вулиці Олени Теліги ввечері 28 березня сталася ДТП за участю мотоцикла й автомобіля патрульної поліції.

Зазначають, що мотоцикліст дістав перелом руки, його госпіталізували. «Попередньо поліцейські почали гонитву за порушником на смузі громадського транспорту, підрізавши водночас мотоцикл», – ідеться в повідомленні.