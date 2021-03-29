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    У Києві патрульне авто зіткнулося з мотоциклом: є постраждалий

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    У Києві патрульне авто зіткнулося з мотоциклом: є постраждалий - У Києві патрульне авто зіткнулося з мотоциклом: є постраждалий
    У Києві патрульне авто зіткнулося з мотоциклом: є постраждалий
    Фото: dtp.kiev.ua

    Мотоцикліст дістав перелом руки, його госпіталізували

    У Києві на вулиці Олени Теліги ввечері 28 березня сталася ДТП за участю мотоцикла й автомобіля патрульної поліції.

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

    Зазначають, що мотоцикліст дістав перелом руки, його госпіталізували.

    «Попередньо поліцейські почали гонитву за порушником на смузі громадського транспорту, підрізавши водночас мотоцикл», – ідеться в повідомленні.

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    У Києві патрульне авто зіткнулося з мотоциклом: є постраждалий
    У Києві патрульне авто зіткнулося з мотоциклом: є постраждалий
    У Києві патрульне авто зіткнулося з мотоциклом: є постраждалий
    У Києві патрульне авто зіткнулося з мотоциклом: є постраждалий
    У Києві патрульне авто зіткнулося з мотоциклом: є постраждалий
    У Києві патрульне авто зіткнулося з мотоциклом: є постраждалий
    Фото: dtp.kiev.ua

    До слова, у четвер, 25 березня, в Києві водії влаштували бійку прямо на дорозі, неподалік від станції метро «Лівобережна». Машини припаркували в крайній лівій смузі, вони рухалися в різних напрямках. Причина їх конфлікту невідома.

    Однак через їхні дії на дорозі виник невеликий затор. Водії не звертали увагу, що їм сигналили з інших авто.

    Теги: ДТП Київ метро машини аварія мотоцикл
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