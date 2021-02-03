Екологічна катастрофа в Одесі: місцевий суд розглянув позов Кабміну до власника танкера Delfi

Адвокат компанії-судновласника підстав для спору не вбачає

У середу, 3 лютого, відбулось підготовче засідання Господарського суду Одеської області за позовом Держави Україна в особі Кабміну до компанії Mister Drake PC про визнання права власності на танкер Delfi, наслідки аварії якого компанія не зуміла своєчасно ліквідувати.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Компанія-власник танкера Delfi не прибрала у встановлений 9-місячний термін з міського пляжу Одеси судно, що зазнало аварії 22 листопада 2019 року. Згідно з морським правом, власник судна має самостійно усунути наслідки аварії. Через невиконання судновласником, згідно з вимогами морського права, своїх зобов'язань, у липні 2020 року операція з підняття судна перейшла під управління ДП "Адміністрація морських портів України" і була успішно виконана», – зазначив представник уряду України, мотивуючи підстави для визнання судом прав власності Держави на танкер Delfi.

Своєю чергою, адвокат компанії-судновласника Mister Drake PC Олег Ситник озвучив позицію, що підстав для спору не вбачає, оскільки ще в липні 2020 року рішенням капітана Одеського морського порту та Адміністрації морських портів України представника судновласника не допустили до танкера, що внаслідок аварії сів на мілину.

Крім того, позивач неправильно оцінив, на думку відповідача, вартість судна Delfi на момент аварії.

Заслухавши позиції сторін у справі №916/3815/20, головуюча на засіданні суддя Наталія Петренко призначила наступне засідання на 10 лютого.

Варто зазначити, що адвокат відповідача Ситник вимагав відводу судді, але суд визнав його клопотання нобгрунтованим.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року танкер-бункерувальник Delfi сів на мілину біля узбережжя Одеси. Судновласник не дозволив екіпажу залишити судно, а рятувальні катери не могли підійти до нього через шторм. Також судно не мало належних реєстраційних документів. Внаслідок витоку нафтопродуктів з борту судна сталося забруднення акваторії морського порту, аналізи інспекторів Держекоінспекція Кримсько-Чорноморського округу показали перевищення допустимої концентрації нафтопродуктів у морській воді у 157 разів. Через пів року судновласник запевнив Генпрокуратуру, що підніме судно і прибере з узбережжя за власний кошт. Однак не зумів виконати своїх зобов'язань протягом 9-и місяців.

Сумарний обсяг затрат на підняття з мілини і відбуксирування з узбережжя Одеси танкера Delfi сягнув близько 14 млн грн.

Раніше повідомлялося, що Кабмін подав до суду на власника танкеру Delfi.