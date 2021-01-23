Кабмін подав до суду на власника танкеру Delfi
Власник відмовився піднімати затонулий два роки тому танкер
Урядовий позов стосується права власності на затонулий корабель
Кабінету міністрів України позивається до компанії Mister Drake PC щодо визнання права власності на танкер-бункерувальник Delfi, що затонув неподалік Одеси. Позов буде розглядатися Господарським судом Одеської області. Провадження у цій справі відкрили 11 січня 2021 року, відомо про це стало тільки сьогодні. Підготовче засідання запланували на 3 лютого о 10:00.
Як повідомляє «Громадське», позивач посилається на те, що компанія Mister Drake PC, яка є власником судна, не змогла власними силами вчасно виконати вимоги капітана Одеського морського порту – підняти та видалити з акваторії морського порту затонулий танкер.
Епопея з танкером «Делфі» розпочалась у листопаді 2019 року, коли він затонув біля узбережжя, а його екіпаж у складі трьох людей до останнього відмовлявся від допомоги, через що їх врятували фактично силоміць.
За законом прибрати, затонуле судно мав його власник, але до кінця липня, тобто, за 8 місяців, зробити це він так і не зміг. Не допоміг і візит на місце президента Володимира Зеленського.
У підсумку у держави в особі глави Одеської облдержадміністрації, екоінспекції та АМПУ урвався терпець і вона відібрала у судновласника право прибрати танкер. Ситуацію навіть визнали надзвичайною ситуацією місцевого рівня.
Добровільно зголосилися підняти танкер фахівці компанії «Краншип». Це підприємство на Чорноморсько-Азовському басейні, яке будує буксири посиленого льодового класу і саме проводить ескортні випробування. 26 серпня судно нарешті поставили на кіль. Протягом останніх тижнів вони герметизували танки, сухий трюм і відкачували воду та пісок з танкера.
А ось профінансувала ці роботи приватна компанія «Бруклін-Київ». За даними YouControl, вона зареєстрована в Одесі, працює з 2001 року, а її установчий капітал складає понад 2 млн грн. Основним видом діяльності є складування і зберігання.
Також компанія займається гуртовою торгівлею зерна, необробленого тютюну та кормами для тварин, обслуговує об'єкти та проводить електротехнічні й монтажні роботи.
Раніше стала відома сума штрафу, нарахована власникам танкеру за збитки, нанесені довкіллю.
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