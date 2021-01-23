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    Кабмін подав до суду на власника танкеру Delfi

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Власник відмовився піднімати затонулий два роки тому танкер</p> - Кабмін подав до суду на власника танкеру Delfi

    Власник відмовився піднімати затонулий два роки тому танкер

    Фото: Українська правда

    Урядовий позов стосується права власності на затонулий корабель

    Кабінету міністрів України позивається до компанії Mister Drake PC щодо визнання права власності на танкер-бункерувальник Delfi, що затонув неподалік Одеси. Позов буде розглядатися Господарським судом Одеської області. Провадження у цій справі відкрили 11 січня 2021 року, відомо про це стало тільки сьогодні. Підготовче засідання запланували на 3 лютого о 10:00.

    Як повідомляє «Громадське», позивач посилається на те, що компанія Mister Drake PC, яка є власником судна, не змогла власними силами вчасно виконати вимоги капітана Одеського морського порту – підняти та видалити з акваторії морського порту затонулий танкер.

    Епопея з танкером «Делфі» розпочалась у листопаді 2019 року, коли він затонув біля узбережжя, а його екіпаж у складі трьох людей до останнього відмовлявся від допомоги, через що їх врятували фактично силоміць.

    За законом прибрати, затонуле судно мав його власник, але до кінця липня, тобто, за 8 місяців, зробити це він так і не зміг. Не допоміг і візит на місце президента Володимира Зеленського.

    У підсумку у держави в особі глави Одеської облдержадміністрації, екоінспекції та АМПУ урвався терпець і вона відібрала у судновласника право прибрати танкер. Ситуацію навіть визнали надзвичайною ситуацією місцевого рівня.

    Добровільно зголосилися підняти танкер фахівці компанії «Краншип». Це підприємство на Чорноморсько-Азовському басейні, яке будує буксири посиленого льодового класу і саме проводить ескортні випробування. 26 серпня судно нарешті поставили на кіль. Протягом останніх тижнів вони герметизували танки, сухий трюм і відкачували воду та пісок з танкера.

    А ось профінансувала ці роботи приватна компанія «Бруклін-Київ». За даними YouControl, вона зареєстрована в Одесі, працює з 2001 року, а її установчий капітал складає понад 2 млн грн. Основним видом діяльності є складування і зберігання.

    Також компанія займається гуртовою торгівлею зерна, необробленого тютюну та кормами для тварин, обслуговує об'єкти та проводить електротехнічні й монтажні роботи.

    Раніше стала відома сума штрафу, нарахована власникам танкеру за збитки, нанесені довкіллю.

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    Теги: Кабмін екологія Одеса
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