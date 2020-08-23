Фахівці готуються відкачувати воду із затонулого танкера Delfi



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Спеціалісти здійснюють герметизацію сухого трюму танкера Delfi

Найближчим часом рятувальники приступлять до другого етапу підготовчих робіт

У пляжній зоні Одеси фахівці компанії «Краншип» здійснюють герметизацію сухого трюму танкера Delfi та завершують монтаж і перевірку роботи системи стисненого повітря, щоб розпочати відкачування води з танків і заповнення їх повітрям.

Про це повідомляє пресслужба ДП «Адміністрація морських портів України».

«На борту танкера Delfi фахівці ведуть роботи з герметизації сухого трюму (усунення протікань), завершують монтаж і перевірку системи стисненого повітря та продовжують герметизацію танків №8, 11 і 14», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також тривають «монтажно-зварювальні роботи на опорних тумбах для стемління (триніг), йде монтаж та герметизація кришки горловини танка №8».

Для запобігання забрудненню моря довкола аварійного судна фахівці обробляють воду препаратом Еконадін.

В АМПУ додали, що найближчим часом рятувальники приступлять до другого етапу підготовчих робіт - відкачування води з танків судна й заповнення їх повітрям для постановки танкера на рівний кіль.

Нагадаємо, 10 серпня приватна компанія запропонувала профінансувати підйом танкера Delfi.

На початку серпня суд виніс вирок капітану затонулого танкера Delfi.

До слова, Державна екологічна інспекція заявила, що не має повноважень прибирати судно Delfi, а остаточну суму збитків оголосить лише після завершення всіх робіт з ліквідації.

Як повідомлялося, 22 листопада 2019 року, танкер Delfi спочатку перебував в акваторії порту «Південний». Через сильний шторм його зірвало з якоря і віднесло у бік Одеси.

За даними капітана Одеського порту, судновласник забороняв морякам евакуюватися, а рятувальні судна не могли підійти через складні погодні умови.

21 червня із затонулого поблизу Одеси танкера «Делфі» вилилося пальне.

24 липня, із затонулого танкера Delfi стався новий масштабний витік палива.

Чергова спроба прибрати танкер 25 липня виявилась теж невдалою.