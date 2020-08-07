Суд виніс вирок капітану затонулого танкера Delfi



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Капітана танкера Delfi засудили до року обмеження волі умовно

За версією обвинувачення, капітан судна порушив правила безпеки руху та експлуатації транспорту

Капітана затонулого танкера Delfi поблизу одеського пляжу «Дельфін» засудили до одного року обмеження волі умовно.

Про це ввечері 6 серпня повідомили у пресслужбі суду.

За версією обвинувачення, капітан судна порушив правила безпеки руху та експлуатації транспорту, що й призвело до аварії танкера 22 листопада 2019 року.

Також чоловіка обвинуватили в порушенні вимог міжнародного свідоцтва про мінімальний склад екіпажу. Коли судно стояло без вантажу на якорі, на ньому нібито перебували три моряки замість п’ятьох.

Крім того капітану закидають ігноруванні повідомлень про погодні умови.

«Він, маючи на борту технічно несправного судна всього двох членів екіпажу, які кілька місяців знаходились без повноцінного харчування і відпочинку, до того ж не мали відповідних документів про кваліфікацію та підготовку з безпеки, від запропонованої допомоги настійливо відмовився, чим поставив під загрозу життя членів екіпажу», – заявили у суді.

Там додали, що обвинувачений повністю визнав свою провину. Суд врахував каяття капітана та сприяння слідству й призначив йому покарання у вигляді обмеження волі строком на один рік умовно. Рішення не остаточне, обвинувачений може оскаржити його під час апеляції.

До слова, нещодавно Державна екологічна інспекція заявила, що не має повноважень прибирати судно Delfi, а остаточну суму збитків оголосить лише після завершення всіх робіт з ліквідації.

22 листопада 2019 року, танкер Delfi спочатку перебував в акваторії порту «Південний». Через сильний шторм його зірвало з якоря і віднесло у бік Одеси.

За даними капітана Одеського порту, судновласник забороняв морякам евакуюватися, а рятувальні судна не могли підійти через складні погодні умови.

Як відомо, 21 червня із затонулого поблизу Одеси танкера «Делфі» вилилося пальне.

До слова, 24 липня, із затонулого танкера Delfi стався новий масштабний витік палива.

Чергова спроба прибрати танкер 25 липня виявилась теж невдалою.