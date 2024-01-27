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Готується до запуску аеротрансфер з Одеси до Кишинева: як працюватиме

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Готується до запуску аеротрансфер з Одеси до Кишинева: як працюватиме
Через закриття аеропортів в Україні багато українців літають з Кишинева
фото з відкритих джерел

Трансфер довозитиме пасажирів з Одеси до аеропорту в Кишиневі

Триває підготовка до запуску першого аеротрансферу Одеса – Кишинів. Відбулася нарада українських і молдавських прикордонників, митників та представників місії EUBAM, де обговоржвався механізм роботи майбутнього трансферу. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Як це буде працювати:

  1. Реєстрація пасажирів у електронній системі з прикріпленням копії квитка на літак відправленням із м. Кишинів, зазначенням особистих даних та відомостей про військовий облік, а також необхідності забезпечення перевезення осіб з інвалідністю.
  2. Формування груп пасажирів за 2-3 дні до відправлення авіарейсів з м. Кишинів (основні: Кишинів – Стамбул, Кишинів – Варшава, Кишинів – Відень).
  3. Відправлення автобуса з попередньо зареєстрованими пасажирами з Одеси.
  4. Перевезення пасажирів аеротрансфером з пришвидшеним проходженням митних та прикордонних процедур (не більше 30 хвилин перебування автобуса у зоні контролю). Загальний плановий час поїздки – 4 години.
  5. Прибуття автобуса до аеропорту.

Це має пришвидшити проїзд українців, які прямують до міжнародного аеропорту Кишинів та розвантажити пункти пропуску через кордон (в першу чергу в районі МПП «Маяки – Паланка – Удобне»). Організоване перевезення пасажирів також зменшить навантаження на дороги області легковими авто та покращить рівень обслуговування населення у сфері міжнародних перевезень.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна працює над відкриттям аеропортів для цивільних літаків, зокрема аеропорту «Бориспіль»,  але це дуже клопітка і відповідальна справа. «Відкриття «Борисполя» – це перемога української протиповітряної оборони. Це говоритиме про те, що Україна перемагає і це дуже серйозно, це потужний економічний крок також. Це як Чорне море – дуже серйозна операція. Відкриття його – це перемога української ППО», – наголосив глава держави.

До відома, 19 грудня, з міжнародного аеропорту «Бориспіль» вилетів цивільний літак. Виліт літака Boing 777-300 відбувся близько 09:00 ранку.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що для відновлення авіасполучення в Україні має бути виконана низка важливих умов.

Теги: Одеса Молдова аеропорт

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