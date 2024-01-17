Ворог атакував Одесу: є постраждалі, сотні евакуйовано

З пошкодженого будинку в Одесі евакуйовано 130 цивільних осіб

У ніч на 17 січня в Одесі прогриміли вибухи, через атаку російського безпілотника троє людей отримали поранення. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

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Нині відомо про трьох постраждалих: 62-річний чоловік отримав осколкове поранення, жінка 1955 року народження та дівчина 1995 року народження також отримали поранення. Медики надають необхідну допомогу всім трьом.

З пошкодженого будинку евакуйовано 130 цивільних осіб.

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Як повідомлялося, у ніч проти 17 січня в Одесі пролунала серія гучних вибухів. У місті через атаку російських терористів ударними дронами є пошкодження цивільної житлової інфраструктури.

Раніше увечері 16 січня російські загарбники завдали удару по Харкову, унаслідок чого постраждало 17 осіб.

Мер міста Ігор Терехов назвав удар росіян терористичним та підтвердив кількість постраждалих.

«Удар по центру Харкова носить виключно терористичний характер. Постраждали щонайменше десять житлових будинків, і це тільки за попередньою інформацією. Зранку департамент ЖКГ обстежить периметр сьогоднішнього обстрілу і буде уточнена інформація. Постраждалих на даний момент 17 осіб, з яких один важкий. Рятівники продовжують розбирати завали, яких багато», – написав в своєму Telegram-каналі очільник Харкова.

Як повідомив керівник харківської поліції Володимир Тимошко, росіяни також пошкодили лікарню навпроти будинку.