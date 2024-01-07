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Окупанти вперто атакують на Авдіївському напрямку – Генштаб

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупанти вперто атакують на Авдіївському напрямку – Генштаб
Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника
фото: Генеральний штаб Збройних сил України/Facebook

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною

Триває 683-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 21 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура. Про це у вечірньому зведенні 7 грудня інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

Ситуація на оперативних напрямках

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Клюси, Бучки, Грем’ячка Чернігівської області; Волфине, Іскрисківщина, Мефодівка Сумської області; Уди, Козача Лопань, Вовчанськ, Потихонове Харківської області.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційного удару в районі Берестового Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки ворога східніше Тернів Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито атаку противника поблизу Андріївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Дружба Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 11 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області, де окупанти, за підтримки авіації, безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де загарбники, за підтримки авіації, 3 рази безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Красногорівка та Георгіївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, серед яких Вугледар, Золота Нива, Урожайне, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника західніше Вербового Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Ольгівське, Полтавка, Червоне, Білогір’я, Роботине, П’ятихатки Запорізької  області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон Херсонської області та Дмитрівка, Очаків Миколаївської області. Також окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Республіканець, Червоний Маяк, Зміївка, Кринки Херсонської області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії, але наші підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають загарбникам значних втрат.

Успіхи ЗСУ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.

Раніше відомий військовий дав прогноз щодо контрнаступу України. 

Теги: Костянтинівка ворог населення інфраструктура Херсон Авдіївка Миколаїв обстріл Одеса авіація окупанти Вугледар

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