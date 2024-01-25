Уночі РФ атакувала Україну дронами й ракетами: деталі від ЗСУ

У результаті ворожого удару пошкоджено багатоповерхівку в Одесі

Знищено 11 «Шахедів»

У ніч на 25 січня російські окупанти завдали удару 14-ма БпЛА типу Shahed-136/131. Про це повідомило Командування Повітряних сил України.

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Ударні дрони були запущені з району Приморсько-Ахтарськ (РФ) та мис Чауда (тимчасово окупований Крим).

У результаті бойової роботи знищено 11 «шахедів» у межах Одеської та Миколаївської областей.

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Крім того, окупанти завдали удару чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з Білгородської області РФ у напрямку Харкова та однією – з окупованої Донеччини.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи і мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Нагадаємо, російська армія ввечері, 24 січня, атакувала Одесу ударними дронами. Унаслідок цього постраждали двоє чоловіків.

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фото: ДСНС

За даними МВС, пошкоджено багатоповерховий будинок та складське приміщення. Інформація щодо постраждалих уточнюється.