Уночі РФ атакувала Україну дронами й ракетами: деталі від ЗСУ
Знищено 11 «Шахедів»
У ніч на 25 січня російські окупанти завдали удару 14-ма БпЛА типу Shahed-136/131. Про це повідомило Командування Повітряних сил України.
Ударні дрони були запущені з району Приморсько-Ахтарськ (РФ) та мис Чауда (тимчасово окупований Крим).
У результаті бойової роботи знищено 11 «шахедів» у межах Одеської та Миколаївської областей.
Крім того, окупанти завдали удару чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з Білгородської області РФ у напрямку Харкова та однією – з окупованої Донеччини.
До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи і мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Нагадаємо, російська армія ввечері, 24 січня, атакувала Одесу ударними дронами. Унаслідок цього постраждали двоє чоловіків.
За даними МВС, пошкоджено багатоповерховий будинок та складське приміщення. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
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