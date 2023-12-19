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«Ми працюємо над відкриттям аеродрому «Бориспіль», – Зеленський

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Ми працюємо над відкриттям аеродрому «Бориспіль», – Зеленський
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Україна наразі працює над посиленням ППО, аби була змога відкрити аеропорти 

Україна працює над відкриттям аеропортів для цивільних літаків, зокрема аеропорту «Бориспіль»,  але це дуже клопітка і відповідальна справа. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прессконференції.

«Відкриття «Борисполя» – це перемога української протиповітряної оборони. Це говоритиме про те, що Україна перемагає і це дуже серйозно, це потужний економічний крок такожЦе як Чорне море – дуже серйозна операція. Відкриття його – це перемога української ППО», – наголосив глава держави.

Президент зазначив, що питання відкриття «Борисполя» ставить перед колегами, і Україна знає, що саме для цього потрібно.

«Ми ставимо таке питання колегам, і знаємо, що нам конкретно потрібно», – зазначив глава держави.

До відома, сьогодні, 19 грудня, з міжнародного аеропорту «Бориспіль» вилетів цивільний літак. Виліт літака Boing 777-300 відбувся близько 09:00 ранку.

Теги: Чорне море літак Володимир Зеленський перемога

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