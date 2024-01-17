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Ворожі ракети атакують Одещину

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ворожі ракети атакують Одещину
фото ілюстративне

Зафіксовано ракету в напрямку Білгород-Дністровського району

У середу, 17 січня, близько 6:38 в Одеській області оголошено повітряну тривогу.

«Ракета в напрямку Білгород-Дністровського району Одещини!» – попередили Повітряні сили ЗСУ.

Телеграм-канали повідомили про вибухи в Одесі.

Як повідомлялося, у ніч проти 17 січня в Одесі пролунала серія гучних вибухів. У місті через атаку російських терористів ударними дронами є пошкодження цивільної житлової інфраструктури. 

На Одещині 11 дронів було збито на підльоті до узбережжя, переважна більшість впали в море. Але уламками кількох збитих дронів та вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автівки містян в Приморському районі Одеси.

Вогнеборці оперативно ліквідували пожежі.

10 фото
На весь екран
фото: Сили оборони півдня України

Троє людей зазнали поранення, їм надано медичну допомогу. Відомо про трьох постраждалих: 62-річний чоловік отримав осколкове поранення, жінка 1955 року народження та дівчина 1995 року народження також отримали поранення. Медики надають необхідну допомогу всім трьом.

З пошкодженого будинку евакуйовано 130 цивільних осіб.

Теги: Одеса Одещина ракета війна

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