Ворожі ракети атакують Одещину
Зафіксовано ракету в напрямку Білгород-Дністровського району
У середу, 17 січня, близько 6:38 в Одеській області оголошено повітряну тривогу.
«Ракета в напрямку Білгород-Дністровського району Одещини!» – попередили Повітряні сили ЗСУ.
Телеграм-канали повідомили про вибухи в Одесі.
Як повідомлялося, у ніч проти 17 січня в Одесі пролунала серія гучних вибухів. У місті через атаку російських терористів ударними дронами є пошкодження цивільної житлової інфраструктури.
На Одещині 11 дронів було збито на підльоті до узбережжя, переважна більшість впали в море. Але уламками кількох збитих дронів та вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автівки містян в Приморському районі Одеси.
Вогнеборці оперативно ліквідували пожежі.
Троє людей зазнали поранення, їм надано медичну допомогу. Відомо про трьох постраждалих: 62-річний чоловік отримав осколкове поранення, жінка 1955 року народження та дівчина 1995 року народження також отримали поранення. Медики надають необхідну допомогу всім трьом.
З пошкодженого будинку евакуйовано 130 цивільних осіб.
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