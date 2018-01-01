Іноземець намагався вивезти до Туреччини понад 20 кілограмів бурштину
- Вчора, 22:58
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Незаконно вивезти «сонячне каміння» намагався громадянин Туреччини
Прикордонники в пункті пропуску «Іллічівський-МТП» вявили у вантажівці, яка прямувала на один із теплоходів до Туреччини, пакунки з бурштином загальною вагою понад 20 кілограмів.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
«Перевіряючи транспортний засіб турецької реєстрації, спільною оглядовою групою виявлено 10 пакунків з бурштином. Незаконно вивезти «сонячне каміння», приховавши його в сумці для перевезення вантажу та в ящику для зберігання особистих речей, намагався водій, громадянин Туреччини», - йдеться у повідомленні.