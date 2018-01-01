Іноземець намагався вивезти до Туреччини понад 20 кілограмів бурштину

Незаконно вивезти «сонячне каміння» намагався громадянин Туреччини

Прикордонники в пункті пропуску «Іллічівський-МТП» вявили у вантажівці, яка прямувала на один із теплоходів до Туреччини, пакунки з бурштином загальною вагою понад 20 кілограмів. Про це повідомляє Держприкордонслужба. «Перевіряючи транспортний засіб турецької реєстрації, спільною оглядовою групою виявлено 10 пакунків