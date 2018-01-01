  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
    Новини

    Іноземець намагався вивезти до Туреччини понад 20 кілограмів бурштину

    Незаконно вивезти «сонячне каміння» намагався громадянин Туреччини
    Прикордонники в пункті пропуску «Іллічівський-МТП» вявили у вантажівці, яка прямувала на один із теплоходів до Туреччини, пакунки з бурштином загальною вагою понад 20 кілограмів. Про це повідомляє Держприкордонслужба. «Перевіряючи транспортний засіб турецької реєстрації, спільною оглядовою групою виявлено 10 пакунків
    • Вчора, 22:58
    • Розсилка

    Незаконно вивезти «сонячне каміння» намагався громадянин Туреччини

    Прикордонники в пункті пропуску «Іллічівський-МТП» вявили у вантажівці, яка прямувала на один із теплоходів до Туреччини, пакунки з бурштином загальною вагою понад 20 кілограмів.

    Про це повідомляє Держприкордонслужба.

    «Перевіряючи транспортний засіб турецької реєстрації, спільною оглядовою групою виявлено 10 пакунків з бурштином. Незаконно вивезти «сонячне каміння», приховавши його в сумці для перевезення вантажу та в ящику для зберігання особистих речей, намагався водій, громадянин Туреччини», - йдеться у повідомленні.

    Правопорушника притягнуто до відповідальності за порушення митного законодавства.
    Виявлений бурштин вилучено за встановленим порядком.
    Нагадаємо, біля села Осова на Рівненщині між копачами бурштину та поліцейськими сталася сутичка, у результаті якої постраждали п’ятеро правоохоронців.
    Туреччина прикордонники бурштин Одещина водій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ