Єдиний український театр в Одесі опинився під загрозою закриття



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ДСНС вимагає закрити театр до усунення порушень

ДСНС наполягає на закритті театру через порушення правил пожежної безпеки

Одеський академічний український музично-драматичний театр імені Василька опинився під загрозою закриття. На цьому наполягають представники ДСНС, стверджуючи, що приміщення театру не відповідає нормам пожежної безпеки. Про небезпеку, що нависла над українським театром, повідомив на своїй сторінці на Facebook театральний критик Олег Вергеліс.

Обласне управління ДСНС звернулося до суду з позовом про закриття театру до повного усунення порушень пожежної безпеки. Театр звернувся до обласної ради з проханням про фінансування встановлення відсутніх елементів. На виконання вимог ДСНС потрібно більше мільйона гривень.

«Апеляційний суд відмовив у нашій скарзі. За рік ми виправили більшість з порушень, які були визначені приписом 2018 року. З 56 порушень у нас залишилося 3! Відсутня система димовидалення, немає сертифіката пожежної безпеки килимового покриття на трьох поверхах, яке було встановлено у 1999 році, не було подібного сертифіката для стель глядацького фойє, яка також була встановлена у 1999 році. Встановлена та підключена система протипожежної сигналізації. Розроблено величезну кількість проектів, що стосуються протипожежної безпеки. Отримані сертифікати. Є технологічні моменти. За тиждень-два неможливо розробити все. А до початку 2018 не було практично нічого. Гроші обласна рада виділяє на продовження робіт. Майже всі приписи виконані. Але, проте, саме по українському театру МНС зайняло суто принципову позицію. І наполягло на фактичному закритті театру», - зазначила директор-художній керівник театру Юлія Пивоварова.

«Пожежники мають всі підстави висувати претензії до того чи іншого культурного закладу, якщо є проблеми з технікою безпеки. Ще колись давним-давно засновник МХАТу Немирович - Данченко визначав важливу роль саме пожежних у охороні та життєдіяльності театру, тому наймав ці служби за власні кошти. Тому і зараз повинні ставитися уважно і належним чином до вимог, які ставить перед культурними установами пожежна безпека.

Однак, мені дуже не хочеться, щоб ті ж пожежні служби були інструментом у чиїхось руках, якщо мова йде про будівлі в центрі великих міст. Дуже дивно, що за весь період «мертвого сезону», поки театр був у відпустці, не знайшли формулу компромісу, щоб театр міг повноцінно працювати, а глядач завчасно планувати купівлю квитків. Пікантність ситуації ускладнюється ще й тим, що помітний тиск театр став відчувати після того, як вирішив дистанціюватися від прокату на своєму майданчику багатьох російських антреприз. Прикро і те, що театр, який сьогодні переживає творчий підйом, виявився заручником байдужості місцевої влади та кадрово-політичної чехарди у верхах. Прикро і те, що після розправи над Олександром Ройтбурдом новий скандал спалахнув навколо культурного закладу, який проповідує україноцентризм, відкриває майданчик для молодих талановитих режисерів, нарешті вирвався на міжнародні фестивалі. Сподіваюся, що всі проблеми вдасться вирішити і навколо цього театру не буде ні диму, ні багаття амбіцій, ні боротьби за приміщення»,- прокоментував ситуацію Олег Вергеліс.

Джерело: Дзеркало тижня