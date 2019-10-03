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    Пласідо Домінго після секс-скандалу покинув оперу Лос-Анджелеса

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    <p>Пласідо Домінго також відмовився від свого виступу в США</p> - Пласідо Домінго після секс-скандалу покинув оперу Лос-Анджелеса

    Пласідо Домінго також відмовився від свого виступу в США

    Оперний співак Пласідо Домінго зазначив, що буде працювати над тим, щоб очистити своє ім'я

    Іспанський оперний співак і диригент Пласідо Домінго пішов у відставку з поста генерального директора опери в Лос-Анджелесі, якою він керував з 2003 року.

    Про це повідомляє New York Times.

    Співак також відмовився від свого виступу в США. Причиною стали звинувачення тенора в сексуальних домаганнях.

    «Я дуже трепетно ставлюся до Лос-Анджелеської опери і вважаю свою роботу по її створенню однією з найважливіших серед моєї спадщини. Однак недавні звинувачення, висунуті проти мене в пресі, створили атмосферу, в якій моя здатність служити улюбленій компанії була поставлена під загрозу», – заявив Домінго.

    Співак зазначив, що в інтересах опери йде у відставку і буде працювати над тим, щоб очистити своє ім'я.

    Нагадаємо,11 артисток звинуватили Пласідо Домінго в сексуальних домаганнях, до цього з аналогічними звинуваченнями виступили ще дев'ять жінок.

    Раніше повідомлялося, що Пласідо Домінго через секс-скандал не братиме участі в постановках нью-йоркської «Метрополітен Опери».

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