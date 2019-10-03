У вінницьких багатоповерхівках відремонтували інженерні мережі



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У Вінниці активно продовжують ремонтувати інженерні мережі у багатоквартирних будинках на умовах співфінансування з мешканцями

Цього року уже провели капітальний ремонт у 31-й багатоповерхівці. Наразі проводиться ремонт інженерних мереж у будинках по вулиці Порика,21 та Келецька 128.

Ремонт житлового фонду у Вінниці за програмою співфінансування виконується щороку. Умови участі – незмінні: 70% витрат покриває міський бюджет, решту докладають мешканці. У такий спосіб в багатоквартирних будинках уже не перший рік замінюють інженері мережі, освітлення, щитові. Також ремонтують дахи, міжпанельні стики, вікна замінюють на енергоефективні, проводять капітальний ремонт ліфтового господарства.

«Цього року ми планували відремонтувати інженерні мережі у 30 багатоквартирних будинках. Через систему ProZorro і проведення тендерних процедур нам вдалося зекономити частину коштів і таким чином ми збільшим кількість будинків де відремонтуються інженерні мережі», - розповів директор департаменту житлового господарства Роман Фурман.

У багатоповерхівках, де створюється ОСББ, є можливість отримати фінансування на ремонт одного конструктивного елементу за кошти міського бюджету. А якщо будинок зведений до 1970 року та створено ОСББ з 1 січня 2019 року, за кошти громади ремонтується два конструктивні елементи, але не протягом одного року.