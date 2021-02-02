Вінницька поліція влаштовує рейди в закладах, де збираються неповнолітні

До адміністративної відповідальності за куріння та розпивання алкоголю притягнуто 28 неповнолітніх

Правоохоронці попередили про заборону продажу дітям алкогольних напоїв і тютюнових виробів

У Вінниці військовослужбовці та поліцейські районного управління розпочали перевірку розважальних закладів та місць відпочинку щодо перебування там неповнолітніх у вечірній та нічний час.

Про це повідомляється на сторінці Facebook поліції Вінницької області.

Під час таких рейдів у місті поліцейські перевірили комп’ютерні клуби, кафе-бари, каль’ян-бари, заклади харчування. Відповідно до законодавства діти після 22:00 можуть перебувати у розважальних закладах лише в присутності хоча б одного з батьків. Правоохоронці попередили власників закладів про відповідальність за порушення норм закону, зокрема, про заборону продажу дітям алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

Відпрацьовано місця збору молоді, де неповнолітні вживають спиртні напої, палять, можуть вживати наркотичні речовини.

На сімох осіб за доведення неповнолітніх до стану сп’яніння складені адміністративні матеріали відповідно до ст. 180 КУпАП. Також складено 8 протоколів за невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей згідно ст. 184 КУпАП.

За словами начальника ювенальної превенції Вінницького районного управління Володимира Борищука, під час рейдів «Діти вулиці» впродовж 27-29 січня до адміністративної відповідальності за куріння та розпивання алкоголю притягнуто 28 неповнолітніх, які досягли 16-річного віку.

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