На Одещині 14-річний підліток влаштував стрілянину на дитячому майданчику (фото)

Внаслідок хуліганських дій постраждали двоє підлітків 13-ти та 14-ти років

В Одеській області, у місті Ізмаїл, 24 січня близько 16:00 години сталася стрілянина на дитячому майданчику. Як з'ясувалося, 14-річний підліток стріляв з травматичного пістолета у двох однолітків. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Одеської області.

Так, у поліції зазначили, що підозрюваний прийшов на дитячий майданчик зі своїм 15-річним приятелем та почав безпідставно чіплятися до двох хлопців, які займалися спортом. Під час суперечки він здійснив у бік неповнолітніх кілька пострілів з пневматичної зброї і втік разом з товаришем.

«Постраждалі розповіли про подію матерям, а ті звернулися до поліції. Під час допиту неповнолітні розповіли, що металеві кульки, якими стріляв правопорушник, поцілили їм у руки, ноги та спину, однак по медичну допомогу вони не зверталися. Для всебічного та об’єктивного вивчення обставин події слідчий призначив судово-медичну експертизу, яка встановить, які саме ушкодження отримали неповнолітні та ступінь їх тяжкості», – йдеться у повідомленні.

Фото: Нацполіція Одещини

Підозрюваного та його старшого товариша поліцейські знайшли на одній із вулиць міста. У ході слідства з'ясувалося, що саме 15-річний підліток придбав через інтернет зброю, з якої стріляв його приятель.

«Наразі дії неповнолітнього «стрілка» кваліфікували як хуліганство згідно з ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Пістолет у хлопця вилучили і направили на експертне дослідження. Що ж стосується правової оцінки дій іншого учасника - вона буде дана після з'ясування усіх обставин події», – розповів т.в.о. начальника Ізмаїльського районного відділу поліції Олександр Кучугура.

Слідство триває.

Нагадаємо, що на Вінниччині чоловік погрожував підлітку зброєю та вимагав грошей.