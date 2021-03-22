У «червону» зону потрапила ще одна область

В Україні вже вісім регіонів перебувають в «червоній» зоні карантину

Міністерство охорони здоров’я України розширило «червону» зону карантину. У неї внесли Сумську область. Про це свідчать дані МОЗ.

Так, Сумська область потрапила в «червону» зону через те, що в регіоні більше трьох днів перевищені два показника: кількість виявлених випадків інфікування (24,7 % при нормі не більше ніж 20 %) і рівень госпіталізацій (67,4 при нормі 60).

Станом на 22 березня в Україні вже вісім регіонів перебувають в «червоній» зоні карантину – Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

«Помаранчевими» залишаються Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська й Чернігівська області. Інші регіони перебувають у жовтій зоні.

В Україні за 21 березня виявили 7893 нових хворих на коронавірус. Найбільше нових заражень у Львівській, Одеській та Київській областях.

Додамо, що останніми днями Covid-шпиталiзацiї ростуть по всiй країнi.

Нагадаємо, у зв’язку із погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус у столиці, Київ запровадив суворі карантинні обмеження. Зокрема, столичний метрополітен може ввести обмеження в години пік.

Також стало відомо, що закінчилися місця у палатах «ковідних» лікарень Миколаєва, через що хворих кладуть у коридорах.

В Україні з цього тижня починають щеплювати сімейних лікарів, а не тільки медиків інфекційних лікарень і мобільних бригад, які безпосередньо контактують з захворілими на ковід.