У київських лікарнях знову почали закінчуватися місця для хворих на коронавірус
Особливість цієї хвилі – госпіталізації сильно омолодилися
Мовою оригіналу
В 8 утра разбудил звонок главного врача одной из столичных больниц.
– Сколько есть кроватей на складах?
– А концентраторов?
– А ИВЛ сколько?
Нам нужно всё.
Нам некуда класть людей.
За последние месяцы эти вопросы мне как-то уже подзабылись. Вроде коронавирус начал отступать и мы все жили уже в повестке вакцинации.
Но нет.
Только за одну эту ночь и только в одну эту больницу на госпитализацию в санпропускник приехало более 60 скорых – поступило более 60 новых пациентов.
Просто осознайте.
Каждые 10 минут в течении всей ночи поступали пациенты с коронавирусом требующие срочной госпитализации.
И так происходит уже которые сутки подряд.
По словам врачей.
Особенность этой волны – госпитализации сильно омолодились. Большинство поступивших значительно младше пятидесяти.
Мест в палатах опять нет.
ИВЛ и кислород опять на счет.
Аналогичная ситуация практически по всем частным и коммунальным ковидным отделениям столицы.
Свободных мест нет.
Не важно какую мотивацию вы выберете для себя на этот раз.
Может ваши близкие все ещё в зоне риска.
Может вы не хотите, чтобы опять ввели карантин и закрыли ваш бизнес.
Может у вас нет в планах пополнить список тех 27’000 украинцев кто уже умер от COVID.
Но пришло время снова тщательно мыть руки, повсеместно носить маски и избегать тесных контактов.
Послушайте знайку.
Сейчас не лучшее время заболеть.
Джерело: блог Олексія Давиденка