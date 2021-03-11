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    Думки вголос

    У київських лікарнях знову почали закінчуватися місця для хворих на коронавірус

    У київських лікарнях знову почали закінчуватися місця для хворих на коронавірус
    Фото: Українська правда

    Особливість цієї хвилі – госпіталізації сильно омолодилися

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    В 8 утра разбудил звонок главного врача одной из столичных больниц.

    – Сколько есть кроватей на складах?

    – А концентраторов?

    – А ИВЛ сколько?

    Нам нужно всё.

    Нам некуда класть людей.

    За последние месяцы эти вопросы мне как-то уже подзабылись. Вроде коронавирус начал отступать и мы все жили уже в повестке вакцинации.

    Но нет.

    Только за одну эту ночь и только в одну эту больницу на госпитализацию в санпропускник приехало более 60 скорых – поступило более 60 новых пациентов.

    Просто осознайте.

    Каждые 10 минут в течении всей ночи поступали пациенты с коронавирусом требующие срочной госпитализации.

    И так происходит уже которые сутки подряд.

    По словам врачей.

    Особенность этой волны – госпитализации сильно омолодились. Большинство поступивших значительно младше пятидесяти.

    Мест в палатах опять нет.

    ИВЛ и кислород опять на счет.

    Аналогичная ситуация практически по всем частным и коммунальным ковидным отделениям столицы.

    Свободных мест нет.

    Не важно какую мотивацию вы выберете для себя на этот раз.

    Может ваши близкие все ещё в зоне риска.

    Может вы не хотите, чтобы опять ввели карантин и закрыли ваш бизнес.

    Может у вас нет в планах пополнить список тех 27’000 украинцев кто уже умер от COVID.

    Но пришло время снова тщательно мыть руки, повсеместно носить маски и избегать тесных контактов.

    Послушайте знайку.

    Сейчас не лучшее время заболеть.

    Джерело: блог Олексія Давиденка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Київ лікарня карантин коронавірус
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