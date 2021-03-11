У київських лікарнях знову почали закінчуватися місця для хворих на коронавірус

Особливість цієї хвилі – госпіталізації сильно омолодилися

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В 8 утра разбудил звонок главного врача одной из столичных больниц.

– Сколько есть кроватей на складах?

– А концентраторов?

– А ИВЛ сколько?

Нам нужно всё.

Нам некуда класть людей.

За последние месяцы эти вопросы мне как-то уже подзабылись. Вроде коронавирус начал отступать и мы все жили уже в повестке вакцинации.

Но нет.

Только за одну эту ночь и только в одну эту больницу на госпитализацию в санпропускник приехало более 60 скорых – поступило более 60 новых пациентов.

Просто осознайте.

Каждые 10 минут в течении всей ночи поступали пациенты с коронавирусом требующие срочной госпитализации.

И так происходит уже которые сутки подряд.

По словам врачей.

Особенность этой волны – госпитализации сильно омолодились. Большинство поступивших значительно младше пятидесяти.

Мест в палатах опять нет.

ИВЛ и кислород опять на счет.

Аналогичная ситуация практически по всем частным и коммунальным ковидным отделениям столицы.

Свободных мест нет.

Не важно какую мотивацию вы выберете для себя на этот раз.

Может ваши близкие все ещё в зоне риска.

Может вы не хотите, чтобы опять ввели карантин и закрыли ваш бизнес.

Может у вас нет в планах пополнить список тех 27’000 украинцев кто уже умер от COVID.

Но пришло время снова тщательно мыть руки, повсеместно носить маски и избегать тесных контактов.

Послушайте знайку.

Сейчас не лучшее время заболеть.

Джерело: блог Олексія Давиденка

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