Коронавірус в Одеській області: заразились восьмеро дітей та троє медиків

Летальних випадків від коронавірусної інфекції за минулу добу в регіоні не зафіксували

Найбільшу кількість нових випадків Covid-19 зафіксували в Одесі – таких 97

За даними Одеського лабораторного центру, у 124 людей підтвердили коронавірус на території Одеської області за минулу добу, 21 лютого

Про це повідомляє пресслужба Одеської обладміністрації.

Найбільшу кількість нових випадків Covid-19 зафіксували в Одесі – таких 97. З-поміж нових хворих в регіоні — восьмеро дітей та троє медиків. Летальних випадків від коронавірусної інфекції за минулу добу в регіоні не зафіксували.

Найбільша кількість:

м. Одеса –1656,

м. Балта - 13,

м. Б. - Дністровський – 39,

м. Ізмаїл – 158,

м. Чорноморськ – 335,

м. Подільськ - 38,

м. Теплодар – 17,

м. Южний – 94,

Ананьївський – 25,

Арцизький – 52,

Балтський – 8,

Березівський – 107,

Б.Дністровський р-н. – 26,

Біляївський – 204,

Болградський – 140,

В.Михайлівський – 34,

Іванівський – 46,

Ізмаїльський – 129,

Кілійський – 63,

Кодимський - 21,

Лиманський - 203,

Подільський – 110,

Окнянський – 15,

Любашівський - 29,

Миколаївський – 43,

Овідіопольський – 209,

Ренійський – 39,

Роздільнянський – 40,

Савранський – 19,

Саратський – 49,

Тарутинський – 49,

Татарбунарський – 41,

Захарівський – 17,

Ширяївський – 2.

Всього від початку пандемії в області захворіли 84524 людини. Серед них – 4070 дітей та 2832 медпрацівників. Життя 1393 мешканців Одещини забрав коронавірус від початку інфікування. Побороти недуг вдалось 78033 людям.

Нагадаємо, Вінниччина зберігає другу позицію за добовими темпами розповсюдження недуги.