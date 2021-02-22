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    Коронавірус в Одеській області: заразились восьмеро дітей та троє медиків

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    Летальних випадків від коронавірусної інфекції за минулу добу в регіоні не зафіксували - Коронавірус в Одеській області: заразились восьмеро дітей та троє медиків
    Летальних випадків від коронавірусної інфекції за минулу добу в регіоні не зафіксували
    фото: з відкритих джерел

    Найбільшу кількість нових випадків Covid-19 зафіксували в Одесі – таких 97

    За даними Одеського лабораторного центру, у 124 людей підтвердили коронавірус на території Одеської області за минулу добу, 21 лютого

    Про це повідомляє пресслужба Одеської обладміністрації.

    Найбільшу кількість нових випадків Covid-19 зафіксували в Одесі – таких 97. З-поміж нових хворих в регіоні — восьмеро дітей та троє медиків. Летальних випадків від коронавірусної інфекції за минулу добу в регіоні не зафіксували.

    Найбільша кількість:

    • м. Одеса –1656,
    • м. Балта - 13,
    • м. Б. - Дністровський – 39,
    • м. Ізмаїл – 158,
    • м. Чорноморськ – 335,
    • м. Подільськ - 38,
    • м. Теплодар – 17,
    • м. Южний – 94,
    • Ананьївський – 25,
    • Арцизький – 52,
    • Балтський – 8,
    • Березівський – 107,
    • Б.Дністровський р-н. – 26,
    • Біляївський – 204,
    • Болградський – 140,
    • В.Михайлівський – 34,
    • Іванівський – 46,
    • Ізмаїльський – 129,
    • Кілійський – 63,
    • Кодимський - 21,
    • Лиманський - 203,
    • Подільський – 110,
    • Окнянський – 15,
    • Любашівський - 29,
    • Миколаївський – 43,
    • Овідіопольський – 209,
    • Ренійський – 39,
    • Роздільнянський – 40,
    • Савранський – 19,
    • Саратський – 49,
    • Тарутинський – 49,
    • Татарбунарський – 41,
    • Захарівський – 17,
    • Ширяївський – 2.

    Всього від початку пандемії в області захворіли 84524 людини. Серед них – 4070 дітей та 2832 медпрацівників. Життя 1393 мешканців Одещини забрав коронавірус від початку інфікування. Побороти недуг вдалось 78033 людям.

    Нагадаємо, Вінниччина зберігає другу позицію за добовими темпами розповсюдження недуги.

    Теги: Одещина коронавірус
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