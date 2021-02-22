Коронавірус в Одеській області: заразились восьмеро дітей та троє медиків
Найбільшу кількість нових випадків Covid-19 зафіксували в Одесі – таких 97
За даними Одеського лабораторного центру, у 124 людей підтвердили коронавірус на території Одеської області за минулу добу, 21 лютого
Про це повідомляє пресслужба Одеської обладміністрації.
Найбільшу кількість нових випадків Covid-19 зафіксували в Одесі – таких 97. З-поміж нових хворих в регіоні — восьмеро дітей та троє медиків. Летальних випадків від коронавірусної інфекції за минулу добу в регіоні не зафіксували.
Найбільша кількість:
- м. Одеса –1656,
- м. Балта - 13,
- м. Б. - Дністровський – 39,
- м. Ізмаїл – 158,
- м. Чорноморськ – 335,
- м. Подільськ - 38,
- м. Теплодар – 17,
- м. Южний – 94,
- Ананьївський – 25,
- Арцизький – 52,
- Балтський – 8,
- Березівський – 107,
- Б.Дністровський р-н. – 26,
- Біляївський – 204,
- Болградський – 140,
- В.Михайлівський – 34,
- Іванівський – 46,
- Ізмаїльський – 129,
- Кілійський – 63,
- Кодимський - 21,
- Лиманський - 203,
- Подільський – 110,
- Окнянський – 15,
- Любашівський - 29,
- Миколаївський – 43,
- Овідіопольський – 209,
- Ренійський – 39,
- Роздільнянський – 40,
- Савранський – 19,
- Саратський – 49,
- Тарутинський – 49,
- Татарбунарський – 41,
- Захарівський – 17,
- Ширяївський – 2.
Всього від початку пандемії в області захворіли 84524 людини. Серед них – 4070 дітей та 2832 медпрацівників. Життя 1393 мешканців Одещини забрав коронавірус від початку інфікування. Побороти недуг вдалось 78033 людям.
Нагадаємо, Вінниччина зберігає другу позицію за добовими темпами розповсюдження недуги.