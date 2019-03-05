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    Легкоатлетка з Одещини здобула «бронзу» на командному чемпіонаті України

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    Легкоатлетка з Одещини здобула «бронзу» на командному чемпіонаті України

    Чергова перемога представників Одеської області

    Спортсменка з Одеської області Анна Задойко на чемпіонаті України серед юніорів з кросу подолала дистанцію 4 км за 15 хвилин 38 секунд. За результатами забігу дівчина завоювала бронзову медаль. Змагання з кросу відбулися в Олешках Херсонської області.

    Про це повідомила начальник управління фізичної культури і спорту Валентина Кольчак.

    «У змаганнях з кросу у різних вікових категоріях взяли участь 257 спортсменів з усієї України. Нашу область представляли 5 легкоатлетів. Призове третє місце вдалося вибороти Анні Задойко, з нею у забігу за віковою категорією змагалися 15 учасників. Загалом спортсмени з Одеської області показали хороший результат і фізичну підготовку», — підкреслила Валентина Кольчак.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що одеська гімнастка стала переможницею турніру «Зимова фантазія -2019».

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