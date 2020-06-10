Малозабезпеченим одеситам призначають адресну матеріальну допомогу



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Ще 81 малозабезпеченому одеситу призначена адресна матдопомога на вирішення соціально-побутових проблем

5 червня 2020 року відбулося засідання Піклувальної ради (протокол № 21), на якому були розглянуті звернення громадян міста Одеси.

На підставі рішення Піклувальної ради 81 громадянину призначена адресна одноразова матеріальна допомога на вирішення різних видів соціально-побутових проблем, з яких:

надання адресної матеріальної допомоги 28 громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації;

надання адресної матеріальної допомоги (до 6000 грн) 48 громадянам, які опинилися в складній життєвій ситуації.

Питання надання матеріальної допомоги 5 громадянам винесено на додатковий розгляд на особистий прийом міського голови та заступника міського голови.

Крім того, трьом громадянам надано рекомендації щодо надання додаткових документів.

Прийнято рішення про виділення одноразової матеріальної допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири (будинку) одній багатодітній родині.

Також були розглянуті питання надання чотирьом сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, соціального супроводу Центром соціальних послуг Одеської міської ради.