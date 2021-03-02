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    Минулого тижня в Одеській області пропало 15 дітей

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    Пошуки однієї зниклої дитини досі тривають&nbsp; - Минулого тижня в Одеській області пропало 15 дітей
    Пошуки однієї зниклої дитини досі тривають 
    фото: od.npu.gov.ua

    Одна людина було притягнуто до адміністративної відповідальності за домашнє насильство

    За минулий тиждень в Одесі і області зареєстровано п'ятнадцять заяву про зникнення неповнолітніх дітей, чотирнадцять з них були знайдені і повернені батькам.

    Пошуки одного зі зниклих досі ведуться, повідомили в ГЦНП Одеської області.

    З 22 по 28 лютого сімдесят вісім людей було притягнуто до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов'язків.

    Одна людина було притягнуто до адміністративної відповідальності за домашнє насильство.

    Нагадаємо, під Одесою мати морила голодом трирічну доньку. Слідство встановило, що жителька Білгорода-Дністровського протягом півтора місяця морила донечку трьох з половиною років голодом, тримаючи її в оселі під замком, аби виснажене дитя ніхто не побачив. Про сім’ю, що перестала з’являтися на людях, півтора року тому в поліцію повідомили її сусіди.

    Теги: діти Одещина
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