В реанімації Вінниччині, після отриманих опіків, помер чотирирічний хлопчик

У поліції розповіли, що відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства, але з поміткою «нещасний випадок»

Зі слів лікарів, у дитини були опіки голови, шиї, тулуба, рук та ніг, а також дихальних шляхів

У реанімації Шаргородської лікарні на Вінниччині 1 березня помер чотирирічний хлопчик, якого напередодні госпіталізували із опіками 90% тіла.

До медзакладу дитину доправили у вкрай важкому стані, медики добу боролися за життя малюка.

Про це повідомляє NaПарижі.

Зі слів лікарів, у дитини були опіки голови, шиї, тулуба, рук та ніг, а також дихальних шляхів. Опіки хлопчик отримав, коли грався із вогнем, поки батьки на вулиці поралися по господарству.

У поліції розповіли, що відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства, але з поміткою «нещасний випадок».

Нагадаємо, у Вінниці на території дитячого садочку №7, який знаходиться по Бульвару Свободи, стався вибух. У Головному управліні Національної поліції у Вінницькій області спочатку повідомили журналістам, що ушкодження отримали троє дітей. Потім на місці події стало відомо, що незначний опік отримала лише одна дитина. У результаті інциденту постраждала дитина.