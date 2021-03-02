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    В реанімації Вінниччині, після отриманих опіків, помер чотирирічний хлопчик

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    У поліції розповіли, що відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства, але з поміткою &laquo;нещасний випадок&raquo; - В реанімації Вінниччині, після отриманих опіків, помер чотирирічний хлопчик
    У поліції розповіли, що відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства, але з поміткою «нещасний випадок»
    фото: naparise.com

    Зі слів лікарів, у дитини були опіки голови, шиї, тулуба, рук та ніг, а також дихальних шляхів

    У реанімації Шаргородської лікарні на Вінниччині 1 березня помер чотирирічний хлопчик, якого напередодні госпіталізували із опіками 90% тіла.

    До медзакладу дитину доправили у вкрай важкому стані, медики добу боролися за життя малюка.

    Про це повідомляє NaПарижі.

    Зі слів лікарів, у дитини були опіки голови, шиї, тулуба, рук та ніг, а також дихальних шляхів. Опіки хлопчик отримав, коли грався із вогнем, поки батьки на вулиці поралися по господарству.

    У поліції розповіли, що відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства, але з поміткою «нещасний випадок».

    Нагадаємо, у Вінниці на території дитячого садочку №7, який знаходиться по Бульвару Свободи, стався вибух. У Головному управліні Національної поліції у Вінницькій області спочатку повідомили журналістам, що ушкодження отримали троє дітей. Потім на місці події стало відомо, що незначний опік отримала лише одна дитина. У результаті інциденту постраждала дитина.

    Теги: пожежа діти Вінниччина
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