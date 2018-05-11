Міський етап військово-патріотичної гри «Сокіл» проходить в Одеси
- Сьогодні, 07:32
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Військово-спортивне та національно-патріотичне виховання української молоді
Школярі Суворовського району Одеси стали учасниками I (міського) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Про це повідомляє департамент інформації Одеської міськради.
У змаганнях взяли участь 11 команд установ загальної середньої освіти району, а їх відкриття пройшло на базі Одеського навчально-виховного комплексу №49.
На святі грав військовий оркестр, і були запрошені військовослужбовці військової частини 3012 та Південного відділу комплектування Національної гвардії України, представник Суворовського районного військового комітету Одеси.
Генерал-майор українського козацтва, головний отаман полку ім. Івана Сірка Олександр Чирков продемонстрував елементи фехтування шаблями.
Військовослужбовці брали участь в суддівстві змагань зі стройової підготовки і виконання стрільб з пневматичної зброї.
Нагадаємо, в грі беруть участь школярі з усієї Одеської області, серед яких представники навчальних закладів Кодимського, Ширяївського та Болградського районів.
Джерело: trassae95.com