Міський етап військово-патріотичної гри «Сокіл» проходить в Одеси

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Військово-спортивне та національно-патріотичне виховання української молоді

Школярі Суворовського району Одеси стали учасниками I (міського) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Про це повідомляє департамент інформації Одеської міськради.

У змаганнях взяли участь 11 команд установ загальної середньої освіти району, а їх відкриття пройшло на базі Одеського навчально-виховного комплексу №49.

На святі грав військовий оркестр, і були запрошені військовослужбовці військової частини 3012 та Південного відділу комплектування Національної гвардії України, представник Суворовського районного військового комітету Одеси.

Генерал-майор українського козацтва, головний отаман полку ім. Івана Сірка Олександр Чирков продемонстрував елементи фехтування шаблями.

Військовослужбовці брали участь в суддівстві змагань зі стройової підготовки і виконання стрільб з пневматичної зброї.

Нагадаємо, в грі беруть участь школярі з усієї Одеської області, серед яких представники навчальних закладів Кодимського, Ширяївського та Болградського районів.

Ціль проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» ( «Джура»): військово-спортивне та національно-патріотичне виховання української молоді; фізичне, соціальне, розумове та духовне виховання української молоді на засадах народної педагогіки, козацьких морально-світоглядних цінностей; вшанування героїзму всіх борців за незалежність Української держави і формування серед молоді принципів здорового способу життя.

Джерело: trassae95.com