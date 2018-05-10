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    НАБУ викликало мера Одеси на допит

    • Сьогодні, 21:48
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    Труханов повідомив про відрядження для участі в допиті в НАБУ

    Міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив про відрядження для участі в допиті в Національному антикорупційному бюро України.

    Про це йдеться в розпорядженні, оприлюдненому на сайті Одеської міськради.

    У документі вказується, що Труханов має відрядження до Києва на один день – 10 травня 2018 року.

    За даними НАБУ, у вересні 2016 року Одеська міська рада придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу заводу «Краян», за 185 мільйонів гривень у приватної структури, яка, в свою чергу, на початку 2016 року заплатила за цей комплекс на аукціоні, організованому ліквідатором держпідприємства, 11,5 мільйона гривень.

    У НАБУ заявляють, що отримані від мерії 185 мільйонів гривень фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, проте на рахунки компанії-продавця будівлі був накладений арешт. 

    Детективи підозрюють у причетності до цієї схеми вісім осіб.

    Раніше ВВС з посиланням на документи The Paradise Papers опублікували розслідування ,у якому зазначається, що мер Одеси Геннадій Труханов був залучений до злочинної банди з Одеси і володів значними частками у чотирьох офшорних компаніях у британських податкових гаванях.

    За інформацією журналістів, Труханов належав до злочинного угруповання з Одеси, члени якого  заробляли гроші на нафтовій промисловості.

    Нагадаємо, що 9 лютого Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам

    15 лютого мера Одеси звільнили з-під варти.

    27 лютого Солом’янський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про відсторонення від посади міського голови Одеси Геннадія Труханова.

    НАБУ Одеса арешт Геннадій Труханов
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