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Кирило Сазонов Журналіст, політолог

Найгарячіші точки Донбасу: ворог безуспішно штурмує Торецьк і Часів Яр

glavcom.ua
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Спроби обійти Часів Яр (вже вкотре) противнику нічого не дали
фото з відкритих джерел

Ворог зазнав невдачі на трьох напрямках Донбасу

Друзі, коротко щодо ситуації у районі Торецька на сьогоднішній ранок. Але тут без Часового Яру теж не обійтися. Як я писав раніше – надто близько ці два напрями. Від Часіка до Костянтинівки за десять кілометрів на захід. Від Торецька двадцять кілометрів на північ.

Тобто Костянтинівка це фактично форпост головної української агломерації на Донеччині зараз. Я про витягнутий з півдня на північ ланцюжок Костянтинівка-Дружківка-Краматорськ-Слов'янськ. Ну і на захід від Костянтинівки трохи більше 20 км до Покровська. Трасою «Костянтинівка – Покровськ», до якої вже більше місяця намагається прорватися противник з боку Очеретино по Покровському напрямку. Я докладніше зупинився на географії для розуміння, в якій клубок тут сплітаються всі ці три напрямки – Краматорський, Торецький та Покровський. Ситуація на кожному з них моментально і дуже впливає на два інших.

Гучно, дуже голосно з учорашнього вечора і без пауз. Обстріли зі ствольної та реактивної арти. Про авіаудари по Торецьку, Нью-Йорку, Часовому Яру та околицях навіть не знаю – чи варто щоразу згадувати? Авіація противника працює тут завжди. Очевидно, намагаються максимально використати цей «кейс», доки у нас не почали працювати винищувачі F-16. Втім, учора на Покровському напрямку ворожий Су-25 трохи захопився і його швидко приземлили зенітники бригади імені Марка Безручка. Наша арта відповідає за цілі, які розкриває розвідка. Працюють і наші ГРАДи.

За штурмами. Спроби обійти Часів Яр (вже вкотре) противнику нічого не дали. Знову штурмує «у лоб». Головна перешкода це канал «Сіверський Донець – Донбас». Основні зусилля зосереджуються на південній частині міста. Поруч основні бої у районі Калинового та найбільшого «подразника» для окупантів – Кліщіївки та Андріївки. По Торецьку – спроби прорватися у сам Торецьк, взяти з розбігу Нью-Йорк провалилися. Артою та авіацією ці міста рівні з землею. Місцеві жителі нарешті активно почали виїжджати своїм автотранспортом.

За підсумками за вечір і ніч ні на Торецькому, ні на Краматорському (Часів Яр) напрямку противник нікуди не просунувся. Нічого не захопив. Наша 41 омбр жорстко відбиває всі спроби лізти вперед, поряд відомі 95-а бригада і 108-а ТРО теж позицій не залишають. За переваги противника у повітрі та за кількістю снарядів героїзм та рівень підготовки наших бійців дає можливість закінчити текст словами «Український Часів Яр та Український Торецьк в Українському Донбасі під контролем ЗСУ».

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Теги: розвідка Донбас авіація Торецьк Україна Часів Яр війна росія окупанти

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Кирило Сазонов

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