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Місцями грози та 31° тепла: прогноз погоди на 28 червня

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Місцями грози та 31° тепла: прогноз погоди на 28 червня
У Києві вночі буде 17-19°
фото: Наталія Порощук, «Главком»

Сьогодні в Україні температура вночі буде 14-19°

У п'ятницю, 28 червня, в Україні буде мінлива хмарність та місцями грози. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Без опадів, лише на Закарпатті та в Карпатах короткочасні дощі, місцями грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 23°, вдень 26-31°.

Місцями грози та 31° тепла: прогноз погоди на 28 червня фото 1

На Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вночі 14-19°, вдень 26-31°; у Києві вночі 17-19°, вдень 28-30°.

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Теги: погода прогноз погоди Україна свята

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