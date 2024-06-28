Місцями грози та 31° тепла: прогноз погоди на 28 червня
Сьогодні в Україні температура вночі буде 14-19°
У п'ятницю, 28 червня, в Україні буде мінлива хмарність та місцями грози. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Без опадів, лише на Закарпатті та в Карпатах короткочасні дощі, місцями грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 23°, вдень 26-31°.
На Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура по області вночі 14-19°, вдень 26-31°; у Києві вночі 17-19°, вдень 28-30°.
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