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Економічні та доступні: найкращі вживані гібриди в Україні (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Економічні та доступні: найкращі вживані гібриди в Україні (фото)
На українському ринку вистачає недорогих гібридів з пробігом
фото: Motor Trend

На українському ринку широко представлені недорогі та економічні гібриди з пробігом. Серед них – седани, кросовери та сімейні мінівени

Підвищення на пальне неминуче призведе до подорожчання пального. Зростання цін на бензин змушує автомобілістів шукати більш економічні машини. Вигідною пропозицією є вживані гібридні авто, які витрачають мало пального і є відносно недорогими, на відміну від нових бензоелектричних моделей. «Фокус» обрав найкращі гібриди з пробігом, які можна купити в Україні за ціною до 20 тис. доларів.

Chevrolet Volt (2016-2019)

Chevrolet Volt
Chevrolet Volt
фото: General Motors

Chevrolet Volt другого покоління – недорогий плагін-гібрид із суттєвим (85 км) запасом ходу в електричному режимі та середньою витратою 5,6 л на 100 км. Він оснащений 1,5-літровим бензиновим двигуном на 102 к. с. і 149-сильним електромотором.

Ціна Chevrolet Volt в Україні становить від 14 тис. до 23 тис. доларів, проте варто зазначити, що переважна більшість автомобілів – «битки» зі США.

Ford Fusion Hybrid (2013-2020)

Ford Fusion
Ford Fusion
фото: Ford

Заокеанського близнюка Ford Mondeo також зазвичай завозять в Україну «битком». Діапазон цін широкий – від 10 тис. до 23 тис. доларів. На ринку чимало непоганих екземплярів вартістю до $20 тис.

Гібрид Ford Fusion оснащений 2,0-літровою бензиновою четвіркою та електромотором загальною потужністю 188 к. с. Середня витрата пального – 5,6 л/100 км. Седан просторий і не погано керується.

Ford C-Max (2012-2018)

Ford C-Max
Ford C-Max
фото: Ford

Мінівен Ford C-Max має ту саму 188-сильну гібридну установку, що й Ford Fusion, проте економічніший – 5,0 л на 100 км. Він компактніший за седан, проте дуже просторий всередині. До того ж, мінівен недорогий – від 8 тис. до 17 тис. доларів. Ford C-Max також везуть зі США і ці авто побували у ДТП.

Hyundai Sonata (2014-2019)

Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
фото: Hyundai

Hyundai Sonata не настільки поширена на нашому ринку, як інші гібриди D-класу. Седан просторий і зазвичай досить багато оснащений. 2,0-літрова четвірка та електромотор сумарно розвивають 195 к. с. і витрачають 5,7 л на 100 км. Ціна Hyundai Sonata Hybrid в Україні – від 13 тис. до 19 тис. доларів.

Kia Niro (2016-2022)

Kia Niro
Kia Niro
фото: Kia

Гібридний кросовер Kia Niro першого покоління офіційно продавався в Україні, хоча ці авто везуть і з США, ЄС чи навіть Південної Кореї. Ціна залежить від стану авто та його минулого, тому діапазон досить широкий – від 13 тис. до 25 тис. доларів. За ціною до $20 тис. у нас можна знайти непогане авто.

Гібрид Kia Niro оснащений 1,6-літровою бензиновою четвіркою і електромотором загальною потужністю 141 к. с. Середня витрата пального – 4,7 л на 100 км.

Toyota Camry (2014-2016)

Toyota Camry
Toyota Camry
фото: Toyota

Toyota – чи не найкращі експерти з гібридів у світі. Електрифікована Toyota Camry XV50 комфортабельна і простора, а також досить недорога – від 8 500 до 17 500 доларів (хоча більшість цих авто – «битки»). 2,5-літрова четвірка і електромотор сумарно розвивають 200 к. с., а витрата становить 5,7 л на 100 км.

Toyota Prius (2016-2022)

Toyota Prius
Toyota Prius
фото: Toyota

Toyota Prius – найпопулярніший гібрид у світі. У моделі попереднього покоління доволі суперечливий дизайн, але зате її 1,8-літрова 136-сильна установка витрачає лише 4,5 л/100 км у змішаному циклі. Варто зазначити, що ціна Toyota Prius в Україні трохи «кусається» – від 15 тис. до 21 тис. доларів за «битки» зі США.

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Теги: машини кросовери авторинок автомобіль Україна

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