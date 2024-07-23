На Вінниччині підтверджено випадок дирофіляріозу: що відомо про хворобу

Інкубаційний період інфекції може тривати від 1 місяця до 2-х років

Профілактика дирофіляріозу включає: спостереження за станом здоров’я домашніх тварин, їх захист від комах

На Вінниччині підтверджено випадок дирофіляріозу у пацієнта. Про це повідомляє Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

«Останніми роками в Україні спостерігають стійку тенденцію до росту захворюваності на дирофіляріоз. Висока сприйнятливість і відсутність специфічної профілактики спричиняють небезпечну тенденцію до швидкого розповсюдження цього гельмінтозу», – йдеться у дописі.

Дирофіляріоз – це паразитарне захворювання, яке викликається гельмінтами роду Dirofilaria. Дирофіляріоз найчастіше реєструють як природно осередковий гельмінтоз серед домашніх тварин (собаки, кішки) і хижаків. У людини розвивається, зазвичай, підшкірний дирофіляріоз.

Лікарі зазначають, що інкубаційний період інфекції може тривати від 1 місяця до 2-х років. Клініка захворювання визначається локалізацією гельмінта. Гельмінт D. Repens, який реєструється на території України, локалізується частіше в підшкірній клітковині, сполучній тканині різних ділянок тіла, кон’юнктиві та інших тканинах ока, статевих органах (калитка, яєчко), молочних залозах, рідше – в оболонках тканин та органів черевної порожнини людини.

«Лікування дирофіляріозу в більшості випадків оперативне. Гельмінт видаляють із пухлини при планових оперативних втручаннях або випадково, при видаленні атером, пухлин. Видалення гельмінта із тканин ока потребує спеціальної апаратури і втручання окуліста», – йдеться у повідомленні.

Профілактика дирофіляріозу включає:

спостереження за станом здоров’я домашніх тварин, їх захист від комах;

своєчасне виявлення та лікування хворих на дирофіляріоз тварин як джерела хвороби;

лікування та диспансерний нагляд (до 3 міс);

застосування населенням засобів індивідуального захисту від комах;

зменшення потрапляння комарів в приміщення (засітчувати вікна та двері) та боротьба з комарами в підвалах житлових будинків, звідки вони можуть потрапляти через вентиляційну систему до квартир.

До слова, Всесвітня організація охорони здоров’я опублікувала перші в історії клінічні настанови для тих, хто бажає кинути палити. Зокрема, у світі нараховується 1,25 млрд споживачів тютюну, і понад 750 млн з них хочуть позбутися залежності. Однак, як зазначає організація, 70% з тих, хто хоче відмовитися від куріння, не має доступу до ефективних послуг.