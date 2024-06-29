Обвал ґрунту на шахті Львівщини, атака на Вільнянськ. Головне за 29 червня

На шахті «Відродження» у селі Межиріччя на глибині понад 500 метрів обвалився ґрунт

У шахті на Львівщині через обвал ґрунту загинули двоє гірників. Росіяни атакували Вільнянськ Запорізького району. Стало відомо, чому Байден може знятися з президентських виборів. Україна запустила серійне виробництво далекобійних ударних безпілотників. Рада ЄС ухвалила нові санкції проти Білорусі. «Главком» склав добірку новин 28 червня, щоб ви були в курсі головних подій:

У шахті на Львівщині через обвал ґрунту загинули двоє гірників

На шахті «Відродження» у селі Межиріччя Червоноградського району сьогодні сталася надзвичайна ситуація: на глибині понад 500 метрів обвалився ґрунт. Внаслідок чого загинули двоє шахтарів. Про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«На жаль, інформація про шахтарів, які опинилися під завалами породи на шахті «Відродження» у Червоноградському районі підтвердилася. На жаль, врятувати чоловіків не вдалося», – йдеться у повідомленні.

Максим Козицький повідомляє, що загинув 37-річний машиніст гірничих виїмкових машин Андрій Кончук. На шахті «Відродження» працював майже 3 роки, до того – на шахті «Великомостівська». У нього залишилися дружина та двоє синів.

Також повідомляється, що загинув 36-річний виконувач обов’язків майстра гірничої ділянки з видобутку вугілля Володимир Макогін. На шахті «Відродження» працював шість років. У нього залишилися дружина, син та донька.

Росіяни атакували Вільнянськ Запорізького району

Росіяни атакували місто Вільнянськ Запорізького району. В результаті чого загинули люди. Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок атаки по Вільнянську загинуло сім людей. Двоє загиблих – діти.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що внаслідок ракетного удару, за попередніми даними, поранено 18, серед яких чотири дитини.

Стало відомо, чому Байден може знятися з президентських виборів

Сім'я та найближче оточення президента Джо Байдена можуть підштовхнути його знятися з президентських виборів. Про це йдеться у публікації Axios.

«Єдиний спосіб, у який Байден відійде вбік, попри його провал у дебатах, – якщо та сама невеличка група пожиттєвих прихильників, що сприяли його балотуванню, раптово вирішить, що настав час йому оголосити про свій відхід», – пише видання.

Axios зауважує, що тими, хто підштовхне Байдена знятися з президентських виборів, можуть бути: Джилл Байден, молодша сестра президента Валері Байден та Тед Кауфман – давній друг та постійний радник президента США. До того ж на його рішення впливає невелика група радників Білого дому.

«Цей «кухонний кабінет», що існує десятиліттями, діє як велика сім'я та рада старійшин. Тільки ці союзники мають вплив на великі й малі рішення в житті та президентстві Байдена», – йдеться у матеріалі.

Axios зазначає, що оточення Байдена вважає, що у разі продовження участі у виборчих перегонах у нього є більше шансів перемогти, аніж у віцепрезидента Камали Гарріс, яку деякі голоси в США пропонують висунути замість Байдена.

«Ці союзники потай вважають, що Гарріс буде важко привернути на свій бік поміркованих виборців, які вагаються, і це підвищить шанси Дональда Трампа», – пише видання.

Україна запустила серійне виробництво далекобійних ударних безпілотників

Україна запустила в серійне виробництво власні далекобійні ударні дрони, здатні вражати стратегічні об’єкти ворога на відстані більш як 1000 км. Про це в ексклюзивному інтерв’ю armyinform заявив генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін.

Сметанін нагадав, що Україна вже успішно розгорнула масове виробнитцво FPV-дронів.

«Чималий внесок зробили наші підприємства, які налагодили тісну співпрацю з приватниками та допомогли їм масштабувати виробництво», – наголосив гендиректор Укроборонпрому.

Герман Сметанін розповів, що Росія має величезні ресурси та надпотужну промисловість.

«Ми стали більш нелінійними та інноваційними. Росія має величезні ресурси та надпотужну промисловість, тому сліпо копіювати її підхід немає жодного сенсу. Ми змушені бути більш гнучкими та винахідливим. Свого часу Давид зрозумів, що боротися із Голіафом методами самого ж Голіафа – хибна ідея. У підсумку він обрав ту зброю, яка могла принести перемогу, та вміло застосував її», – зауважив гендиректор.

Рада ЄС ухвалила нові санкції проти Білорусі

Сьогодні Рада Європейського Союзу ухвалила обмежувальні заходи, спрямовані проти білоруської економіки, через участь країни у війні Росії проти України. Про це стало відомо із сайту Ради ЄС.

Рада ЄС продовжила заборону на експорт товарів і технологій подвійного/передового призначення, а також запроваджує подальші обмеження на експорт товарів, які можуть сприяти збільшенню промислового потенціалу Білорусі.

Подальші обмеження також вводяться на експорт до Білорусі товарів і технологій морського судноплавства, а також предметів розкоші.

«Що стосується імпорту, буде заборонено прямо чи опосередковано імпортувати, купувати чи передавати, зокрема, золото та алмази з Білорусі, а також гелій, вугілля та мінеральні продукти, включаючи сиру нафту. Останній захід буде доповнено новою забороною на експорт товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці та зрідженні природного газу», – йдеться у пресрелізі.

Рада забороняє надавати певні послуги Білорусі:

бухгалтерські послуги, аудиторські послуги, включаючи державний аудит, бухгалтерські послуги, податкові консультаційні послуги, консультаційні послуги з питань бізнесу та управління та послуги зі зв’язків з громадськістю;

архітектурні та інженерні послуги, а також консультаційні послуги з ІТ та юридичні консультації;

послуги з реклами, дослідження ринку та опитування громадської думки, а також послуги з тестування продукції та технічної перевірки.

Сьогоднішнє рішення вимагає від експортерів ЄС включити до своїх майбутніх контрактів так звану «статтю про заборону Білорусі», за допомогою якої вони договірно забороняють реекспорт до Білорусі або реекспорт для використання в Білорусі чутливих товарів і технологій, бойових товарів, вогнепальної зброї та боєприпасів.