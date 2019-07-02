Шахрай за підробленими документами продав квартиру 84-річної киянки



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Літня жінка звернулася до правоохоронних органів із заявою про втрату квартири

Зловмисником виявився 49–річний мешканець Київської області

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №2 до суду скеровано обвинувальний акт стосовно зловмисника, який на підставі підроблених документів незаконно продав квартиру, що належала 84-річній киянці. Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

«Літня жінка звернулася до правоохоронних органів та повідомила, що невідома особа від її імені незаконно відчужила належну їй квартиру по вулиці Лариси Руденко у Києві та привласнила кошти з продажу в розмірі понад 600 тис. гривень», - розповіли в прокуратурі.

У ході досудового слідства правоохоронцям вдалося встановити особу шахрая. Ним виявився 49–річний мешканець Київської області, який залучив до шахрайської схеми особу, зовні схожу на потерпілу. Разом зі спільницею зловмисник, використовуючи підроблений паспорт, отримав у реєстраційних органах правовстановлюючі документи на квартиру пенсіонерки, після чого здійснив продаж житла сімейній парі, які передали шахраю заощадження.

З метою недопущення подальших незаконних дій рішенням суду на квартиру потерпілої накладено арешт.

За вчинене зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі він перебуває під вартою.

Як повідомлялося, співробітники карного розшуку столичного главку спільно із працівниками патрульної поліції на вулиці Великій Васильківській затримали головного фігуранта злочинної групи, який перебував у розшуку за вчинення шахрайств у особливо великих розмірах та підроблення документів, печаток та штампів. На рахунку зловмисника серія шахрайських заволодінь житловими квартирами у столиці.