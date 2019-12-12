На Одещині донька з ножем кинулася на матір, а потім викликала «швидку»



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Поліцією затримано жінку, яка за допомогою ножа вирішила конфлікт з матір’ю

Сварка між родичками виникла на ґрунті довготривалих неприязних відносин.

В ході конфлікту 27-річна жінка спричинила ножове поранення в живіт матері, після чого сама викликала «швидку».

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Про подію поліцейських сповістили лікарі медичного закладу, у який госпіталізували постраждалу.

Співробітники Роздільнянського відділу поліції затримали правопорушницю. Жінка пояснила, що не витримала словесних образ матері та на емоціях вдарила її ножем.

«За даним фактом правоохоронці відкрили провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, в рамках якого призначено низку експертиз, – розповідає начальник Роздільнянського відділу поліції Олександр Стеценко. – Наразі вирішується питання про обрання фігурантці запобіжного заходу. Максимальне покарання за такий вид злочину - до восьми років позбавлення волі».

Нагадаємо, сьогодні, 12 грудня, міністр МВС Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.