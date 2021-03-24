На Одещині хворих на туберкульоз лікуватимуть за допомогою смарт-боксів через інтернет

Одесу та область відібрали для участі у світовому пілоті, за результатами якого оцінять ефективність нового методу лікування хворих на туберкульоз через інтернет

Бокси збільшили ефективність лікування на 90%

Одеська область потрапила до тест-групи світового пілотного проєкту з оцінки ефективності інтернет-лікування хворих на туберкульоз. Про таке повідомила директорка Одеського обласного центру соціально вагомих хвороб Світлана Єсипенко, пише Суспільне.

За її словами, Одесу та область відібрали для участі у світовому пілоті, за результатами якого оцінять ефективність нового методу лікування хворих на туберкульоз через інтернет.

Усім пацієнтам, у яких діагностували туберкульоз, незабаром видадуть спеціальні смарт-бокси з необхідними препаратами. Єсипенко пояснила, що лікарі матимуть зв'язок з цими боксами через інтернет та зможуть контролювати регулярність прийому ліків.

Частину пристроїв вже роздали хворим на Одещині. Директорка центру соціально вагомих хвороб назвала результат лікування з використанням боксів «приголомшливим».

«Бокси збільшили ефективність лікування на 90%. Це серйозний крок у подоланні епідемії туберкульозу в Одесі», – наголосила Єсипенко.

Вона також додала, що крім смарт боксів на Одещині запровадять лікування методом відео-ДОТу. «Це ефективно працює. Пацієнти почуваються комфортніше та не змушені їздити за препаратами. Тож не наражають на небезпеку інших людей у разі невдачі лікування. Пацієнти, які лікуються через відео-ДОТ, можуть продовжувати працювати дистанційно», – наголосила Єсипенко.

Тим часом, на Вінниччині, порівняно з 2019 роком, спостерігається зниження захворюваності новими формами туберкульозу на 39,4% та на ВІЛ-СНІД на 9,1%.