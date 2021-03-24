В опорних лікарнях Одеси залишилося 57 ліжок для госпіталізації пацієнтів з Covid-19

За минулу добу в інфекційну лікарню поступили 30 осіб з підозрою на Covid-19

У важкому стані перебувають 227 пацієнтів, з них чотири особи підключені до апаратів ШВЛ

За даними на 24 березня, на лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні Одеси перебувають 311 пацієнтів з Covid-19.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

З усіх хворих 84 особи перебувають у стані середньої тяжкості. У важкому стані перебувають 227 пацієнтів, з них чотири особи підключені до апаратів ШВЛ. За минулу добу в інфекційну лікарню поступили 30 осіб з підозрою на Covid-19.

За даними на 8:00 24 березня, в опорних лікарнях Одеси вільні 57 ліжок для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом. Упродовж минулої доби зареєстровані 18 нових випадків Covid-19 у дітей (12 хлопчиків і 6 дівчаток). За останню добу від Covid-19 одужали 169 жителів Одеси. Натепер в Одесі зареєстрований 37 881 випадок одужання від Covid-19, продовжують хворіти 7 890 одеситів.

Нагадаємо, з 23 березня на Одещині на два тижня вставили червоний рівень епідемічної небезпеки через надвисокі показники захворюваності на Covid-19, рівень госпіталізації та динаміку розповсюдження вірусу. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, повідомила журналістам директор департаменту охорони здоров’я Наталія Одарій-Захар’єва.