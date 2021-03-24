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    Учені спрогнозували ріст випадків коронавірусу в Одеській області

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    Станом на 24 березня коронавірусну інфекцію діагностували у 100 тисяч 548 мешканців регіону - Учені спрогнозували ріст випадків коронавірусу в Одеській області
    Станом на 24 березня коронавірусну інфекцію діагностували у 100 тисяч 548 мешканців регіону
    фото: з відкритих джерел

    Найбільше хворих з'явиться на початку квітня

    У Національній академії наук спрогнозували поширення коронавируса в регіонах України. Найбільш складна ситуація буде спостерігатися в Києві і ще восьми областях країни.

    «Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 16217 (Prophet) і 15063 (SEIR-U) протягом тижня 24–30 березня 2021 року та 19759 (SEIR-U) протягом тижня 31 березня – 6 квітня 2021 року», – йдеться у прогнозі Національної академії наук.

    Для побудови прогнозу науковці використали статистичну модель Facebook Prophet та компартментну модель SEIR-U.

    Так, згідно з прогнозом, найбільше хворих з'явиться на початку квітня. Показник може збільшитися до 4 860 (Prophet) чи 24 107 (SEIR-U) випадків на добу.

    Як прогнозують в НАН України, найбільше заражень поміж інших областей, очікується й в Одеській. Також до списку стрімкого поширення коронавірусу потрапили: Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Київська, Львівська, Харківська, Хмельницька області та місто Київ.

    Нагадаємо, за минулу добу захворювання на Covid-19 лабораторно підтвердили у 1 тисячі 177 мешканців Одеської області. З них 44 дитини та 30 медпрацівників, повідомили в пресслужбі Одеської облдержадміністрації.

    Усього станом на 24 березня коронавірусну інфекцію діагностували у 100 тисяч 548 мешканців регіону. З них 4 тисячі 714 дітей та 3 тисячі 296 медпрацівників.Також з початку пандемії від Covid-19 повністю одужали 82 тисячі 343 людини. 1 тисяча 654 мешканця області, у яких підтвердили інфікування, померли.

    Теги: Одещина коронавірус
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