Учені спрогнозували ріст випадків коронавірусу в Одеській області

Станом на 24 березня коронавірусну інфекцію діагностували у 100 тисяч 548 мешканців регіону

Найбільше хворих з'явиться на початку квітня

У Національній академії наук спрогнозували поширення коронавируса в регіонах України. Найбільш складна ситуація буде спостерігатися в Києві і ще восьми областях країни.

«Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 16217 (Prophet) і 15063 (SEIR-U) протягом тижня 24–30 березня 2021 року та 19759 (SEIR-U) протягом тижня 31 березня – 6 квітня 2021 року», – йдеться у прогнозі Національної академії наук.

Для побудови прогнозу науковці використали статистичну модель Facebook Prophet та компартментну модель SEIR-U.

Так, згідно з прогнозом, найбільше хворих з'явиться на початку квітня. Показник може збільшитися до 4 860 (Prophet) чи 24 107 (SEIR-U) випадків на добу.

Як прогнозують в НАН України, найбільше заражень поміж інших областей, очікується й в Одеській. Також до списку стрімкого поширення коронавірусу потрапили: Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Київська, Львівська, Харківська, Хмельницька області та місто Київ.

Нагадаємо, за минулу добу захворювання на Covid-19 лабораторно підтвердили у 1 тисячі 177 мешканців Одеської області. З них 44 дитини та 30 медпрацівників, повідомили в пресслужбі Одеської облдержадміністрації.

Усього станом на 24 березня коронавірусну інфекцію діагностували у 100 тисяч 548 мешканців регіону. З них 4 тисячі 714 дітей та 3 тисячі 296 медпрацівників.Також з початку пандемії від Covid-19 повністю одужали 82 тисячі 343 людини. 1 тисяча 654 мешканця області, у яких підтвердили інфікування, померли.