На Одещині шакали загризли людину: у Національному парку спростували

Директор «Тузлівських лиманів» розповів, що тіло справді погризли шакали, але вони не вбивали людину

Мережею шириться інформація про те, що зграя шакалів загризла жінку в районі села Базар'янка Татарбунарського району 18 лютого

Про це повідомляє Depo.Одеса.

Першоджерелом інформації, був, ймовірно, пост депутата Білгород-Дністровської районної ради Олексія Логінова. Він же й поділився декількома фотографіями трупу.

У поліції справді підтвердили, що було знайдено труп людини 18 лютого, й наразі він направлений на експертизу. Про причину смерті казати зарано, але тіло мало пошкодження, характерні для укусів тварин.

Разом з тим, у коментарях до свого посту Олексій Логінов звинувачує у тому, що сталось, Національний парк «узлівські Лимани» та його директора Івана Русєва. Окрім цього, попередні пости депутата районної ради теж містять виказування проти дій керівництва парку, зокрема проти Івана Русєва. Отож редакція зв'язалася з останнім, аби розібратися в ситуації.

Як запевнив Русєв, і що можна побачити неозброєним оком, труп покритий снігом та морозом. Оскільки снігу на тій території тривалий час не було, а для намерзання потрібен час, очевидно, що тіло пролежало там не один день. Також директор «Тузлівських лиманів» розповів, що тіло справді погризли шакали, проте не зграя, а двоє. Русєв допускає, що ці шакали були парою, адже у тварин зараз шлюбний період, й вони шукають, чим поживитись. Проте шакали в цих місцевостях не нападають на людей. Скоріше всього, тварини знайшли на березі труп, й вирішили ним поживитися, але ніяк не вбивали людину.

Цікаво зазначити, за словами біолога, шакали вжились в екосистему даної місцевості й навіть є її індикаторами. Якщо вони залазять в якісь закинуті будівлі, то це може бути індикатором того, що там щось сталось. Так само й зі знайденим трупом – якби не тварини, можливо його б ще довгий час ніхто б не знайшов.

З приводу нападок з боку депутата та приближених до них осіб Іван Русєв запевнив, що такі дії стосовно «Тузлівських лиманів» чиняться не один рік. Головна ціль «нападників» – дискредитувати нацпарк в очах населення, розганяючи страх та паніку. Група зацікавлених осіб з однієї сторони прагне займатись мисливством, що заборонене на території парку. Цих мисливців неодноразово ловили за незаконним полюванням. З іншої ж сторони, мета таких нападок – дискредитувати самого Русєва, аби поставити на його місце «свою людину» й взяти нацпарк під свій контроль.

«На території «Тузлівських лиманів» шакали поводять себе добре, з ними не трапляється жодних проблем. Тут вони ніколи не нападають на людей», – запевнив директор «Тузлівських лиманів» Іван Русєв.

Нагадаємо, на околицях Києва гуляють стада диких кабанів.