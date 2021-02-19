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    Чорноморські митники знялися для календаря в стилі фільму Гая Річі «Джентльмени» (фото)

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    Усі сторінки календаря супроводжуються все жартівливими підписами - Чорноморські митники знялися для календаря в стилі фільму Гая Річі «Джентльмени» (фото)
    Усі сторінки календаря супроводжуються все жартівливими підписами
    фото: Twitter

    У митниці кажуть, що календар призначено виключно для співробітників відомства

    Чорноморські митники створили для своїх працівників календар на 2021 рік.

    Зробили його у стилі кримінальної комедії Гая Річі «Джентльмени».

    У митниці кажуть, що календар призначено виключно для співробітників відомства. Більше того, ідея була колективною. Також пообіцяли надати докладний коментар пізніше.

    А поки фото календаря опублікували у Twitter.

    На ньому зображено співробітників Чорноморської митниці. Ті імітують сцени зі стрічки (згори – версія від митників, знизу – неповнорний оригінал).

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    Чорноморські митники знялися для календаря в стилі фільму Гая Річі «Джентльмени» (фото)
    Чорноморські митники знялися для календаря в стилі фільму Гая Річі «Джентльмени» (фото)
    Чорноморські митники знялися для календаря в стилі фільму Гая Річі «Джентльмени» (фото)
    Чорноморські митники знялися для календаря в стилі фільму Гая Річі «Джентльмени» (фото)
    Чорноморські митники знялися для календаря в стилі фільму Гая Річі «Джентльмени» (фото)
    Чорноморські митники знялися для календаря в стилі фільму Гая Річі «Джентльмени» (фото)
    Чорноморські митники знялися для календаря в стилі фільму Гая Річі «Джентльмени» (фото)
    Чорноморські митники знялися для календаря в стилі фільму Гая Річі «Джентльмени» (фото)
    Чорноморські митники знялися для календаря в стилі фільму Гая Річі «Джентльмени» (фото)
    Чорноморські митники знялися для календаря в стилі фільму Гая Річі «Джентльмени» (фото)
    Чорноморські митники знялися для календаря в стилі фільму Гая Річі «Джентльмени» (фото)

    Супроводжується все жартівливми підписами. До прикладу, «Крим наш – доглянемо вантаж», «Ну що там із тим контейнером? – Все гаразд! Іноді банани – це банани», «На рахунок три! Головне правило держслужбовця назови».

    Зауважимо, що головні герої «Джентльменів» – наркоторговці та вбивці.

    Варто віддати належне авторам календаря, адже його створили українською мовою.

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    Теги: митниця Одещина
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