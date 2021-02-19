Чорноморські митники знялися для календаря в стилі фільму Гая Річі «Джентльмени» (фото)

У митниці кажуть, що календар призначено виключно для співробітників відомства

Чорноморські митники створили для своїх працівників календар на 2021 рік.

Зробили його у стилі кримінальної комедії Гая Річі «Джентльмени».

У митниці кажуть, що календар призначено виключно для співробітників відомства. Більше того, ідея була колективною. Також пообіцяли надати докладний коментар пізніше.

А поки фото календаря опублікували у Twitter.

На ньому зображено співробітників Чорноморської митниці. Ті імітують сцени зі стрічки (згори – версія від митників, знизу – неповнорний оригінал).

Супроводжується все жартівливми підписами. До прикладу, «Крим наш – доглянемо вантаж», «Ну що там із тим контейнером? – Все гаразд! Іноді банани – це банани», «На рахунок три! Головне правило держслужбовця назови».

Зауважимо, що головні герої «Джентльменів» – наркоторговці та вбивці.

Варто віддати належне авторам календаря, адже його створили українською мовою.