На Одещині викрили працівників міграційної служби, які незаконно легалізовували іноземців
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Вихідцям із країн Азії та Африки незаконно видавалися паспорти громадян України для виїзду за кордон
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
«У ході досудового розслідування правоохоронці встановили більше 60 фактів незаконної видачі працівниками підрозділів міграційної служби підроблених паспортів іноземцям та особам без громадянства. Деякі з них навіть не перетинали державний кордон України», - поінформували у прикордонному відомстві.
За інформацією ДПСУ, міжвідомча група провела понад 30 обшуків за місцем проживання фігурантів справи та у структурних підрозділах міграційної служби в Одеській області. В результаті вилучили чималі суми готівки в іноземній валюті, документи, печатки та інші знаряддя злочину.
Тривають подальші слідчі дії, спрямовані на збір доказів учинених кримінальних правопорушень та виявлення інших фактів незаконної видачі документів іноземцям.