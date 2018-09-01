На Одещині викрили працівників міграційної служби, які незаконно легалізовували іноземців

Вихідцям із країн Азії та Африки незаконно видавалися паспорти громадян України для виїзду за кордон

Правоохоронці викрили на Одещині схему незаконної міграції, до якої причетні працівники підрозділів міграційної служби регіону.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

«У ході досудового розслідування правоохоронці встановили більше 60 фактів незаконної видачі працівниками підрозділів міграційної служби підроблених паспортів іноземцям та особам без громадянства. Деякі з них навіть не перетинали державний кордон України», - поінформували у прикордонному відомстві.

Як зазначається, вихідцям із країн Азії та Африки незаконно видавалися паспорти громадян України для виїзду за кордон. Для цього використовувалися підроблені паспорти та печатки про реєстрацію, захоплені на території АР Крим. Схема діяла за сприянням посадових осіб міграційної служби Одещини.

За інформацією ДПСУ, міжвідомча група провела понад 30 обшуків за місцем проживання фігурантів справи та у структурних підрозділах міграційної служби в Одеській області. В результаті вилучили чималі суми готівки в іноземній валюті, документи, печатки та інші знаряддя злочину.

Фігурантам справи оголошено підозру щодо організації незаконного переправлення іноземних громадян через державний кордон України.

Тривають подальші слідчі дії, спрямовані на збір доказів учинених кримінальних правопорушень та виявлення інших фактів незаконної видачі документів іноземцям.