Covid-19 на Одещині: кількість нових хворих перевалила за тисячу
За добу від ускладнень коронавірусної інфекції померло 23 людини.
На території Одеської області протягом минулої доби, 30 березня лабораторно підтверджено 1012 нових випадків захворювання на Covid-19.
Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної адміністрації.
Серед нових хворих – 23 дитини та 33 медичних працівники. За добу від ускладнень коронавірусної інфекції померло 23 людини. Одужали за минулу добу 34 особи. Для визначення хворих на Covid-19 в регіоні провели 122 ІФА-тестів та 3812 ПЛР-тестів за добу. 30 березня за екстреною медичною допомогою через Covid-19 звернулись 107 людей. З підозрою на коронавірус госпіталізували 75 людей.
Нагадаємо, в Україні найбільш складна ситуація з коронавірусом, зокрема, з заповнюваністю лікарень, склалася у Києві та Одесі. Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі каналу «Україна 24».
«Мені здається, що в Києві досить важка ситуація, дійсно важка ситуація також в Одесі. В Києві ми додаємо зараз ліжка, зокрема в Академії медичних наук ми профінансуємо 500 ліжок», – заявив він. Мністр зазначив, що для того, аби стабілізувати ситуацію, необхідно дотримуватись карантинних обмежень.