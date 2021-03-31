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    Covid-19 на Одещині: кількість нових хворих перевалила за тисячу

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    В регіоні провели 122 ІФА-тестів та 3812 ПЛР-тестів за добу - Covid-19 на Одещині: кількість нових хворих перевалила за тисячу
    В регіоні провели 122 ІФА-тестів та 3812 ПЛР-тестів за добу
    фото: з відкритих джерел

    За добу від ускладнень коронавірусної інфекції померло 23 людини.

    На території Одеської області протягом минулої доби, 30 березня лабораторно підтверджено 1012 нових випадків захворювання на Covid-19.

    Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної адміністрації.

    Серед нових хворих – 23 дитини та 33 медичних працівники. За добу від ускладнень коронавірусної інфекції померло 23 людини. Одужали за минулу добу 34 особи. Для визначення хворих на Covid-19 в регіоні провели 122 ІФА-тестів та 3812 ПЛР-тестів за добу. 30 березня за екстреною медичною допомогою через Covid-19 звернулись 107 людей. З підозрою на коронавірус госпіталізували 75 людей.

    Нагадаємо, в Україні найбільш складна ситуація з коронавірусом, зокрема, з заповнюваністю лікарень, склалася у Києві та Одесі. Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі каналу «Україна 24».

    «Мені здається, що в Києві досить важка ситуація, дійсно важка ситуація також в Одесі. В Києві ми додаємо зараз ліжка, зокрема в Академії медичних наук ми профінансуємо 500 ліжок», – заявив він. Мністр зазначив, що для того, аби стабілізувати ситуацію, необхідно дотримуватись карантинних обмежень.

    Теги: Одещина коронавірус
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