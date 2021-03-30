В Одесі судитимуть наркодилерів за збут психотропів

Клієнтам надавалась можливість вибрати товар, отримати консультацію щодо нього

Шістьох членів злочинної організації звинувачують в незаконному придбанні, зберіганні, та збуті психотропних речовин та незаконному поводженні зі зброєю. Про це повідомляє пресслужба прокуратури в Одеській області.

За версією слідства, чоловіки з 2018 року об’єднались в групу, аби займатись придбанням та розповсюдженням психотропів в Одесі, Миколаєві та Херсоні. Йдеться про небезпечну речовину PVP. Ділки реалізовували «товар» через сайти та телеграм-канали. Їх назви рекламували на стінах будівель. Клієнтам надавалась можливість вибрати товар, отримати консультацію щодо нього, вказати адресу «закладки» та здійснити оплату через зручну для себе платіжну систему.

Під час обшуків помешкань підозрюваних вилучили понад півтора кілограма PVP, понад 100 грамів канабісу, два пакунки галюциногенних грибів, та інші докази провини ділків.

Тим часом, у помешканні 51-річного жителя Вінниччині громади під час санкціонованого обшуку слідчі вилучили пістолет, набої і коноплі. Оперативники отримали інформацію про те, що житель села незаконно зберігає зброю. Під час обшуку поліцейські вилучили пістолет калібру 9 мм , понад 100 набоїв різного калібру і майже два кілограми сухих конопель.

Розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Порушникові світить до семи років позбавлення волі.