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    На Одещині юнак загинув через селфі

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    На Одещині юнак загинув через селфі

    18-річний юнак виліз на цистерну, де був уражений електричним струмом контактної мережі

    В Одеській області юнак, який намагався зробити небезпечне селфі на залізниці, загинув від ураження струмом.

    Про це  повідомили у прес-центр регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ УЗ.

    «Інцидент трапився у технологічному парку ст. Одеса-Східна, до якого проникла група з 4 осіб, які вирішили зробити небезпечне селфі. Для цього 18-річний юнак виліз на цистерну, де був уражений електричним струмом контактної мережі», — йдеться у повідомленні.

    На місце було викликано карету швидкої допомоги, яка госпіталізувала потерпілого з опіками 2-3 ступеню до опікового відділення 10-ої лікарні Малиновського району м. Одеса. Молодого чоловіка було прооперовано, однак наступного дня після події у лікарні він помер.

     

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